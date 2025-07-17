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حوادث

إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، ما أدى إلى انقلابها في نهر الطريق، وأصيب 16 مواطنا، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وأزالت إدارة مرور الفيوم آثار الحادث، وانتظمت الحركة على جانبي الطريق.

 

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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