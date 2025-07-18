القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الشيوخ بالفيوم

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين على نظام الفردي بدائرة محافظة الفيوم، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعد الانتهاء من فترة الطعون أمام محاكم القضاء الإداري.

أسماء المرشحين لانتخابات الشيوخ بالفيوم

وشملت القائمة النهائية لمرشحي "الفردي" لمجلس الشيوخ بالفيوم 7 مرشحين هم:

عمرو محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود، وشهرته عمرو أبو السعود، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم، حاتم علوي السيد إدريس عبد العال المليجي، وشهرته حاتم المليجي، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز كتاب مفتوح، اللواء عصام محمد حسين عبد الغني، وشهرته عصام الرتمي، مرشح حزب الجبهة الوطنية، رمز السيارة وليد احمد عبد الرحمن أبو بكر، وشهرته وليد هويدي، مرشح حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ، صلاح محمد ابراهيم عبدالله، وشهرته صلاح السكري، مرشح مستقل، رمز الاسد، دعاء عادل أحمد محمد، وشهرتها الدكتورة دعاء عادل، مرشح مستقل، رمز ساعة يد، حمادة محمد سليمان عودة، وشهرته حمادة سليمان، مرشح حزب النور، رمز الفانوس.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح خلال الأسبوع الماضي، وتلقت الطعون خلال الفترة من 14 وحتى 16 يوليو، ثم أصدرت القوائم النهائية اليوم، تمهيدًا لانطلاق الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى 31 يوليو الجاري، وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

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