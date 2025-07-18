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محافظات

الفرح تحول لمأساة، الشماريخ تتسبب في اندلاع حريق مخزن كرتون بالخصوص (صور)

حريق مخزن كرتون بالخصوص،
حريق مخزن كرتون بالخصوص، فيتو

اندلع حريق هائل فى مخزن كرتون بمدينة الخصوص، ولم يُسفر عنه أى خسائر في الأرواح وتمكنت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية من إخماده.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث أن سبب اندلاع النيران هو إشعال  أحد الأشخاص شماريخ في حفل زفاف، بشارع أحمد سعيد بمدينة الخصوص باتجاه جراج الوحدة المحلية ما ترتب عليه اشتعال النيران داخل مخزن كرتون، أسفر عن احتراق كمية كبيرة من ورق الكرتون، ولم تحدث أي إصابات أو خسائر فى الأرواح، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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السيطرة على حريق هائل شب فى مخزن كرتون

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود من غرفة عمليات الحماية المدنية بالحريق  .

انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، وجار حاليا عمليات التبريد.

 

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