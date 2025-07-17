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بشرى لطلاب الثانوية العامة، الأكاديمية العربية تُطلق كلية العلاج الطبيعي بفرع العلمين الجديدة

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
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 أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن انضمام  كلية العلاج الطبيعي لسلسلة كليات فرع العلمين، حيث تعد الكلية الجديدة،  إضافة نوعية لمنظومة الأكاديمية العربية، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد من أخصائيي العلاج الطبيعي المؤهلين علميًا ومهنيًا، والقادرين على المنافسة محليًا ودوليًا وتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة.

الكلية الجديدة تهدف لتكون نموذجًا رائدًا في التعليم الطبي

وتتبنى كلية العلاج الطبيعي رؤية طموحة تسعى لتكون نموذجًا رائدًا في تطبيق النظم التعليمية الحديثة وبناء شراكات فعالة مع الكليات المتميزة عالميًا، اذ تتمحور رسالتها حول تخريج كوادر مهنية متميزة لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للأفراد والمجتمع، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متطورة.

7 أقسام علمية متخصصة تغطي كافة مجالات العلاج الطبيعي الحديثة

  يهدف البرنامج الأكاديمي للكلية إلى تمكين الخريجين من تقييم وتخطيط وتنفيذ استراتيجيات علاجية فعالة باستخدام أحدث التقنيات، مما يسهم في سد احتياجات قطاع الرعاية الصحية في مصر وتطوير البحث العلمي.

الكلية تلتزم بالمعايير القومية الأكاديمية المرجعية (NARS) لضمان التميز

تضع كلية العلاج الطبيعي نصب عينيها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الطموحة،  تركز هذه الأهداف على ضمان جودة التعليم، وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة، وتمكينهم من التميز والمنافسة في سوق العمل الصحي المتطور.

الأكاديمية العربية تطلق كلية العلاج الطبيعي.. صرح جديد لإعداد كوادر طبية بمقاييس عالمية

كما تهدف الكلية إلى توفير بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع والتفوق الأكاديمي، وتشجع على تجاوز التحديات، مع التزام راسخ بالجودة الشاملة وفقًا للمعايير المحلية والإقليمية والدولية.

أقسام كلية العلاج الطبيعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

وتضم الكلية سبعة أقسام علمية متخصصة تغطي كافة جوانب العلاج الطبيعي، مما يضمن تقديم تعليم شامل ومتكامل. 

وتشمل هذه الأقسام: 

  • العلوم الأساسية والميكانيكا الحيوية.
  • العلاج الطبيعي لأمراض الباطنة والمسنين وأمراض القلب والصدر وجراحتها.
  • العلاج الطبيعي لأمراض العظام وجراحتها.
  • العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب وجراحتها.
  • العلاج الوظيفي للبالغين، والأمراض النفسية.
  • العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها.
  • العلاج الوظيفي للأطفال.
  • العلاج الطبيعي لصحة المرأة.
  • العلاج الطبيعي للجراحة العامة والحروق.

وتولي الكلية اهتمامًا كبيرًا بدعم البحث العلمي، إيمانًا منها بدوره المحوري في خدمة المجتمع وحل مشكلاته الصحية والبيئية.

كما تسعى جاهدة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خلال برامج تدريبية متخصصة. ولتوسيع آفاقها، تحرص الكلية على إبرام شراكات استراتيجية وبروتوكولات تعاون مع الهيئات والمؤسسات المماثلة محليًا ودوليًا، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة.

النظام الدراسي بكلية العلاج الطبيعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

ويعتمد النظام الدراسي بكلية العلاج الطبيعي على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours System)، ويُقدم البرنامج الأكاديمي باللغة الإنجليزية في أغلب المقررات لضمان مواكبة التطورات العالمية في المجال. تبلغ مدة الدراسة خمس سنوات أكاديمية، يتبعها سنة تدريبية إجبارية (الامتياز) في المستشفيات التعليمية والمعاهد والجهات الصحية، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة. خلال فترة الدراسة، يجتاز الطالب ما مجموعه 204 ساعة معتمدة موزعة على متطلبات الأكاديمية والكلية، مما يؤهله بشكل شامل لسوق العمل. ولضمان أعلى مستويات الجودة والتميز الأكاديمي، تعتمد الكلية على المعايير القومية الأكاديمية المرجعية (NARS) الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2009، مما يعزز من فرصها في الحصول على الاعتماد المستقبلي.

موعد بدء القبول بكلية العلاج الطبيعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

وبخصوص القبول، تفتح الأكاديمية باب القبول في كلية العلاج الطبيعي قبل بدء كل فصل دراسي رئيسي، وفقًا لشروط تشمل الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، تحقيق الحد الأدنى للقبول، اللياقة الطبية، حسن السير والسلوك، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى اجتياز امتحانات القبول التي تحددها الأكاديمية ويمكن التقديم من خلال الرابط الرسمي هنا

تجدر الإشارة إلى أن الكلية تقبل التحويل الخارجي والداخلي وفقًا لشروط ومعايير محددة لضمان تكافؤ الفرص والجودة الأكاديمية.

تجدر الإشارة إلي أن إطلاق كلية العلاج الطبيعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الأكاديمية الحافل، ويعكس التزامها المستمر بتقديم تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة ويسهم في بناء مستقبل أفضل لقطاع الرعاية الصحية في مصر والمنطقة.

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