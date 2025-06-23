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10 معلومات عن أول دبلوم متخصص في طب الكوارث بمصر

كلية طب قصر العيني
كلية طب قصر العيني
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أعلن مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه الأخير الموافقة على إنشاء دبلومة طب الكوارث، بناء على عقد مقترح من كلية طب قصر العيني، ووزارة الدفاع، بحيث تصبح الدبلومة درجة علمية مشتركة بين الكلية والأكاديمية الطبية العسكرية.

كما أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إصدار كلية طب قصر العيني دورية علمية عن طب الكوارث والطوارئ، بالشراكة مع الناشر الدولي Springer Nature، وبنك المعرفة المصري، لرصد التطورات العلمية في مجال التعامل مع الكوارث الصحية والطوارئ، لتكن عامل مساعد في إنشاء الدبلومة.

وتستعرض بوابة فيتو أبرز المعلومات عن الدبلومة الطبية الجديدة والفريدة من نوعها في أفريقا "طب الكوارث"

ما هي دبلومة طب الكوارث؟

  • تم إنشاؤها بشراكة بين كلية طب قصر العيني والأكاديمية الطبية العسكرية.
  • تمنح الدبلومة شهادة مشتركة من كلية طب قصر العيني والأكاديمية الطبية العسكرية.
  • شهادة خريج دبلومة طب الكوارث محلية وطب قصر العيني تسعى إلى اعتمادها دوليا.
  • يعتبر تخصص طب الكوارث تخصص نادر في العالم.
  • أنشأت الدبلومة بهدف مواجهة المشكلات والأزمات والكوارث العالمية.
  • تسعى الدبلومة لتقديم الدعم اللازم لدول الجوار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • دبلومة طب الكوارث تستهدف التحديات الوبائية والبيئية والحروب وآثارها.
  • الدبلومة تهدف لإعداد كوادر طبية قادرة على التعامل مع الكوارث وأثارها.
  • أعلنت كلية طب قصر العيني عن إطلاق مجلة متخصصة في طب الكوارث.
  • المجلة تعنى بتعزيز البحث العلمي في مجالات الطوارىء والطب الكارثي.

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