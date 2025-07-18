إيران: أمريكا تخدعنا بالمبادرات الدبلوماسية وتستعد لشن حرب ضدنا

أعلن مسؤول إيراني أن الولايات المتحدة تستعد للحرب مع بلاده، مضيفا أن طهران يجب أن تكون جاهزة لهذا الصراع بدلًا من الانخراط في المحادثات.

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مسئول إيراني كبير قوله، إن لدى إيران معلومات استخباراتية تشير إلى أن الولايات المتحدة تستخدم المبادرات الدبلوماسية كغطاء للتحضيرات العسكرية، وأنه يتعين على طهران الاستعداد للصراع بدلًامن الانخراط في المحادثات.

وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فلا نرى سببا لإضاعة الوقت، ونفضل التركيز على الاستعداد للصراع".

ونقلت القناة عن المسئول قوله إن إيران تعتقد أن "الغرض من المفاوضات هو نزع سلاح إيران لتعويض ضعف إسرائيل في الحرب المقبلة".

وأضاف: "أي جولة جديدة من المفاوضات يجب أن تتضمن ضمانات جدية وعملية لضمان ألا تكون العملية مجرد غطاء لخداع أمني".

وأوضح المسؤول الإيراني في تصريحاته لـ"برس تي في" شروط أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة، قائلًا إن المناقشات يجب أن تتناول قضايا رئيسية مثل الترسانة النووية الإسرائيلية والتعويض عن الحرب الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال، الأربعاء الماضي، إن البرنامج النووي الإيراني تلقى ضربة لا يمكن إصلاحها بسبب الهجمات الأميركية الشهر الماضي، وأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف المفاوضات مع طهران.

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