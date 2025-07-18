نصائح مهمة لتفادي مخاطر الموجة الحارة على الصحة

تشهد مصر حاليا موجة شديدة الحرارة حيث تصل درجات الحرارة وقت الذروة لأكثر من 42 درجة ما يؤثر على صحة الكبار والصغار كثيرا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هذا الطقس من حيث يفضل تفادي الخروج نهارا خاصة وقت الذروة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس مع تناول السوائل والنيابة بكثرة لترطيب الجسم.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن الارتفاع الشديد لدرجات حرارة الطقس قد يهدد صحة الإنسان، خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن ومرضى القلب والسكري، لذا من الضروري اتباع إرشادات وقائية لتفادي مضاعفات الموجة الحارة مثل ضربة الشمس، الجفاف، الإرهاق الحراري وغيرها.

مخاطر الموجة الحارة

وأضاف خليل، أن هناك مخاطر عديدة للموجة الحارة، منها:-

ضربة الشمس، وتحدث نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة.

الجفاف، وبسبب فقدان الجسم للسوائل دون تعويض كاف.

الإرهاق الحراري، ويشمل الدوخة، الصداع، الغثيان، وتسارع ضربات القلب.

مشاكل التنفس، خاصة لدى مرضى الجهاز التنفسي.

نصائح لتفادي مخاطر الموجة الحارة

نصائح هامة لتفادي مخاطر الموجة الحارة

وتابع، أنه لتفادى مخاطر الموجة الحارة يجب اتباع بعض التعليمات حفاظا على الصحة، ومن هذه التعليمات:-

تجنب الخروج في ساعات الذروة من 11 صباحا حتى 4 عصرا.

البقاء في أماكن مكيفة قدر الإمكان.

إذا لم يتوفر تكييف، يمكن استخدام المراوح والتهوية الجيدة.

الجلوس في الغرف ذات الظل أو التي لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ارتداء ملابس خفيفة، فضفاضة، وذات ألوان فاتحة، ويفضل الأقمشة القطنية التي تمتص العرق.

ارتداء قبعة عريضة أو استخدام مظلة عند الخروج نهارا.

شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، حتى بدون الشعور بالعطش.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والمنبهة كالقهوة والشاي لأنها مدرة للبول.

تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، الشمام، الخيار، والعنب.

الاستحمام بماء فاتر أو بارد يساعد على خفض حرارة الجسم.

يمكن أيضا ترطيب الجسم بقطعة قماش مبللة عند الشعور بالحر.

الابتعاد عن الوجبات الدسمة والدهنية.

التركيز على الوجبات الخفيفة والخضروات الطازجة.

تجنب الأطعمة المالحة لأنها تزيد فقدان الماء من الجسم.

عدم ترك الأطفال أو المسنين بمفردهم في السيارات أو الأماكن المغلقة، ومراقبة علامات الجفاف أو التعب لديهم، وتشجيعهم على شرب الماء وتناول وجبات خفيفة.

تجنب الأنشطة التأجيل التمارين الرياضية أو الأعمال المنزلية الثقيلة إلى ساعات الصباح الباكر أو بعد المغرب.

أخذ فترات راحة منتظمة في الظل أثناء العمل خارج المنزل.

على مرضى القلب، الضغط، السكري، والكلى مراقبة حالتهم الصحية باستمرار.

الاحتفاظ بالأدوية في أماكن باردة وعدم تعريضها للشمس.

إغلاق الستائر خلال النهار لمنع دخول حرارة الشمس.

استخدام عوازل حرارية أو أغطية عاكسة للحرارة على النوافذ.

أعراض ضربة الشمس

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، أنه يجب عند الخروج نهارا الحذر من ضربة الشمس والتنبيه لاعراضها لسرعة العلاج لتجنب مضاعفاتها الخطيرة، ومن أعراض ضربة الشمس:-

ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ

صداع شديد

دوخة أو إغماء

جفاف في الفم

تسارع ضربات القلب

وأضاف خليل، أنه في حال ظهور هذه الأعراض، يجب التوجه فورا إلى مكان بارد، وشرب الماء، واستخدام كمادات باردة، واستشارة الطبيب فورا.

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