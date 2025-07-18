إصابة شاب سقط من مرتفع في الإسماعيلية

أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره باصابات متنوعة جراء سقوطه من مرتفع، بمنطقة المحطة الجديدة في محافظة الإسماعيلية.

سقوط شاب من مرتفع

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بسقوط شاب في الثلاثينيات من عمره من مرتفع في منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، بجوار قهوة التوادر.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارة إطفاء

ودفع فرع الهيئة المصرية للإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الشباب المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لإسعافه واتخاذ اللازم.

حالة المصاب الصحية وبياناته

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الشاب المصاب وصل إلى قسم الاستقبال وهو يعاني من جروح وسحجات.

وتبين أن المصاب يدعى إسلام جمال محمد يبلغ من العمر 37 عاما من سكان المحطة الجديدة، مصاب بجرح 7 سم بالجبهة، جرح 10سم بالساق الايسر.

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