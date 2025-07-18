الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شاب سقط من مرتفع في الإسماعيلية

الإسعاف، فيتو
الإسعاف، فيتو

أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره باصابات متنوعة جراء سقوطه من مرتفع، بمنطقة المحطة الجديدة في محافظة الإسماعيلية.   

محافظ الإسماعيلية يفتتح فعاليات مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" بفايد (فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025

سقوط شاب من مرتفع 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بسقوط شاب في الثلاثينيات من عمره من مرتفع في منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، بجوار قهوة التوادر.  

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

الدفع بسيارة إطفاء 

 ودفع فرع الهيئة المصرية للإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الشباب المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لإسعافه واتخاذ اللازم.  

حالة المصاب الصحية وبياناته  

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الشاب المصاب وصل إلى قسم الاستقبال وهو يعاني من جروح وسحجات.  

وتبين أن المصاب يدعى إسلام جمال محمد يبلغ من العمر 37 عاما من سكان المحطة الجديدة، مصاب بجرح 7 سم بالجبهة، جرح 10سم بالساق الايسر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية سقوط شاب من مرتفع بالإسماعيلية منطقة المحطة الجديدة

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يفتتح فعاليات مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" بفايد (فيديو وصور)

إصابة 21 شخصا بحادث انقلاب سيارة بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

سقوط طفل في بالوعة بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: 135 مركزا انتخابيا لاستقبال 999248 ناخبا بانتخابات الشيوخ (صور)

الأكثر قراءة

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن عقار شبرا المنهار

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مطعم بالخصوص (صور)

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالساحل واستخراج 4 مصابين

أزمة وسام أبو علي تؤجل قرار رحيل مهاجم الأهلي إلى بايرن ميونيخ

الاتفاق تم، الزمالك يقترب من ضم حارس جديد

أسماء المصابين في حادث وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيطان في المنام وعلاقتها بمواجهة الشر والابتعاد عن المعاصي

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية