محافظ الإسماعيلية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية

هنأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أوائل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

إشادة بالطلاب المتفوقين

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالطلاب المتفوقين وحرصهم على حصاد أعلى الدرجات مثمنًا جهود مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلبة والطالبات خلال العام الدراسي الماضي.

نتائج الدبلومات الفنية بالإسماعيلية

متمنيًا للطلاب في الإسماعيلية مزيدًا من التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، وللمعلمين والمعلمات بذل المزيد من الجهد والعمل على صقل مهارات الطلاب العلمية وتنميتهم؛ من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة.

وجاءت النتيجة كالتالي: في مجال التعليم الفني الزراعي نظام الجدارات المهنية في الإسماعيلية:

حصدت الطالبة شهد عبد السلام عبد الكريم (المركز الأول)، بنسبة ٩١.٦٪، والطالبة بسملة السيد محمد حسين (المركز الثاني)، بنسبة ٨٩.٢٪، والطالبة تسنيم محمد يوسف سليمان،(المركز الثالث)، بنسبة ٨٩٪.

أما التعليم الفني الزراعي في الإسماعيلية نظام 3 سنوات قديم:

حصدت الطالبة ريم رأفت أحمد عبد الرحمن المركز الأول بنسبة ٨٠.٧٪، والطالبة منة الله سعد عبد العظيم المركز الثاني بنسبة ٧٩.٦٪، والطالبة أسماء عمر فكري العدل المركز الثالث بنسبة ٧٨.٧٪.

مجال التعليم الفني الزراعي نظام 5 سنوات:

حصد الطالب محمود نصر أبو المجد أحمد المركز الاول بنسبة ٦٤.٢٪، والطالب أحمد وليد أحمد إبراهيم المركز الثاني بنسبة ٦١.٦٪، والطالب أيمن لطفي فؤاد عبد المحسن المركز الثالث بنسبة ٦٠٪.

في مجال التعليم الفني الصناعي نظام خمس سنوات:

حصد الطالب عمر فتحي عبد الغني حسن المركز الأول بنسبة ٩٩.٥٪، والطالب محمد أحمد محمد بدوي دويدار المركز الثاني بنسبة ٩٩.٤٥٪، والطالب الصاوي محمد الصاوي محمد المركز الثالث بنسبة ٩٩.٤٪

أما مجال التعليم الصناعي نظام الجدارات:

حصدت الطالبة سلمى علي محمد علي حسين المركز الأول بنسبة ٩٩٪، والطالبة سلمى محمد حسن السيد زعفران المركز الاول مكرر بنسبة ٩٩٪، والطالبة سلمى انور ثابت سعد الدين المركز الثاني بنسبة ٩٨.٩٪.

ومجال التعليم الصناعي اللوجستي:

حصد الطالب محمد أحمد بدار زكي محمد المركز الأول بنسبة ٩٦.٨٦، والطالب محمود جمال محمد عبده على المركز الثاني بنسبة ٩٦.٥٧٪، والطالب محمود عصام محمود أحمد سليم المركز الثالث بنسبة ٩٦.٢٩٪.

مجال التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات:

حصدت الطالبة ندى محمد محمد السيد المركز الأول بنسبة ٩٣.٨٦٪ والطالبة هاجر هشام كامل أبو المجد المركز الأول مكرر بنسبة ٩٣.٨٦٪، والطالبة مريم إبراهيم عبد الله فريد المركز الثاني بنسبة ٩٣.١٤٪.

مجال التعليم الصناعي نظام التعليم المزدوج:

حصد الطالب أحمد سيد أحمد مصطفى المركز الأول بنسبة ٩٤.٠٣٪، والطالب يوسف سيف النصر محمد المركز الثاني بنسبة ٩٣.٨٪، والطالب يوسف سامي عبد المنعم زايد المركز الثالث بنسبة ٩٣.٥٪.

في مجال التعليم التجاري نظام ٣ سنوات جدارات:

حصدت الطالبة آلاء فتحي شعبان عبد الكريم المركز الأول بنسبة ٩٨.٨٣٪، والطالبة حبيبة أحمد فاروق سيد أحمد المركز الثاني بنسبة ٩٨.٥٪، والطالبة روزان أحمد سيد محمد البدري المركز الثالث بنسبة ٩٨.٣٣٪.

مجال التعليم التجاري نظام ٣ سنوات عام:

حصدت الطالبة ريهام سامي عياد عواد المركز الأول بنسبة ٩٨.٧٩ ٪، والطالبة شيماء الهادي عبد الحميد المركز الثاني بنسبة ٩٨.٦٢٪، والطالبة هدير منصور عواد محمد المركز الثالث مكرر بنسبة ٩٨.٦٢٪.

مجال التعليم التجاري نظام ٥ سنوات:

حصدت الطالبة ياسمين محمود كمال المركز الأول بنسبة ٩٣.٨٪، والطالبة حنين بهجت محمد بهجت المركز الثاني بنسبة ٩٣.٧٪، والطالبة هدى السيد محمد أحمدي المركز الثالث بنسبة ٩٣.٦٪.

مجال التعليم التجاري الفندقي نظام ٣ سنوات:



حصدت الطالبة حبيبة محمد عبد الله محمد عبد الله المركز الأول بنسبة ٩٥.١٧٪، والطالبة مريم عمرو محمد عبد الحميد سعودي المركز الثاني بنسبة ٩٥٪ والطالب محمد وائل محمود محمد المركز الثالث بنسبة ٩٤.٦٧٪.

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