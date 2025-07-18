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معاينة ميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة لمركز القوصية بأسيوط

معاينة مشروعات الخطة
معاينة مشروعات الخطة الاستثمارية بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تكثيف العمل والجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والأحياء وفقًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

معاينة مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز قد قامت بالتنسيق لمرور اللجنة المشكلة لمعاينة مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة لمركز القوصية التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي (2025 /2026) ميدانيًا على أرض الواقع حيث تم معاينة مبنى الحملة والمخازن، ومشروع تطوير المدخل الجنوبي لمدينة القوصية، ومشروع السوق التجاري، ومشروع تطوير ميدان السينما، وذلك بمشاركة وإشراف المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس علي سيد محمود مدير المنطقة الشمالية بمديرية الإسكان، والمهندس أسامة عبد العزيز مهندس العمليات بالقوصية، والمهندسة إيناس أحمد، والمهندسة سامية مهندسي عمارة المشروعات، وعلى ناجح مدير التخطيط بالوحدة المحلية.

تفعيل وبناء خطط تنموية أكثر تكاملًا

وأشار محافظ أسيوط إلى تفعيل وبناء خطط تنموية أكثر تكاملًا بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لاحتياجات المواطنين بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى المعيشة في القرى والمراكز، مشيرًا إلى استمرار الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

بدء جلسات الإفصاح بمركز الغنايم أسيوط لمشاركة المواطنين في إعداد الخطة الاستثمارية (صور)

تنظيم 5 جلسات تشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للغنايم في أسيوط

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك " https://www.facebook.com/assioutgovernorate" بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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