الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنظيم 5 جلسات تشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للغنايم في أسيوط

جلسة التشاور بمركز
جلسة التشاور بمركز الغنايم بأسيوط، فيتو

 وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط باستكمال عقد جلسات التشاور التي تستهدف مناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025 /2026، مشيرًا إلى تنظيم 5 جلسات تشاور بمركز الغنايم وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للجلسات والتي تشمل كافة مراكز وأحياء المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي.

 وأكد المحافظ على أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة كافة أطياف المجتمع من القيادات الطبيعية والشعبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتحقيق التنمية والنهضة الإقتصادية في المحافظة بجميع القطاعات وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تنظيم جلسة تشاور بمدينة الغنايم 

 وأوضح أبوالنصر أنه تم تنظيم جلسة تشاور بمدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس مركز ومدينة الغنايم وجلسات بقرى العزايزة ودير الجنادلة وندوة متخصصة للسيدات علاوة على ندوة مجمعة للمركز ككل تم خلالها العديد من المناقشات والإستفسارات استمرت بضع ساعات حيث تم استعراض ومناقشة الاحتياجات والخدمات والمرافق التي يحتاجها فعليًا المواطنين بقرى مركز الغنايم خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات والتي تضمنت مقترحات بالتوسع في مشروعات الصرف الصحي والمياة وتحسين الإنارة واستكمال مشروعات الرصف بالقرى بعد إستكمال توصيل المرافق الأساسية بالقرى.

تنظيم 5 جلسات تشاور بأبنوب في أسيوط لمناقشة الخطة الإستثمارية

محافظ أسيوط يتفقد مراحل مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم بتكلفة 33 مليون جنيه

 وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين وكافة مؤسسات المجتمع المدني وذوي الهمم بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025-2026 حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية للاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم على أن تستمر باقي جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط التنمية المحلية بصعيد مصر التنمية المحلية الخطة الاستثمارية الخطة الاستثمارية للمحافظة اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط برنامج التنمية المحلية جلسات التشاور جلسة تشاور حياة كريمة محافظ أسيوط مشروعات الخطة الاستثمارية مشروعات الرصف مشروعات الصرف

مواد متعلقة

ورشة عمل عن "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" بأسيوط (صور )

محافظ أسيوط يتابع التشطيبات النهائية لملحق مستشفى المبرة

محافظ أسيوط يوجه بتنظيم دورات تدريبية لرؤساء المراكز والأحياء (صور)

حيثيات النيابة في مقتل طفل وتقطيع جسده داخل مقبرة أثرية بأسيوط

انطلاق مؤتمر "علوم الأرض والتنمية المستدامة في أفريقيا" بجامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يُجري جولة تفقدية مُفاجئة داخل المبنى الإداري

إضافة 15 فصلا دراسيا وإحلال كلي بمدرسة الإعدادية الجديدة بمنفلوط أسيوط

استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الجانبية بديروط في أسيوط

الأكثر قراءة

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

طبيب مصري بغزة يثير دهشة العالم، ابتكر طريقة للتغلب على نقص المعدات الطبية (فيديو)

الجنيه الذهب يتهاوى قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

بعد اتجاه اتحاد الكرة لإقالة لجنة الحكام، تعرف على البديل الأقرب

ارتفاع أسعار الدواجن 3 جنيهات اليوم الخميس

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

منوعات

المزيد

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

رئيس التمثيل التجارى: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

المزيد

انفوجراف

بحضور محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads