تنظيم 5 جلسات تشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للغنايم في أسيوط

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط باستكمال عقد جلسات التشاور التي تستهدف مناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025 /2026، مشيرًا إلى تنظيم 5 جلسات تشاور بمركز الغنايم وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للجلسات والتي تشمل كافة مراكز وأحياء المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي.

وأكد المحافظ على أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة كافة أطياف المجتمع من القيادات الطبيعية والشعبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتحقيق التنمية والنهضة الإقتصادية في المحافظة بجميع القطاعات وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تنظيم جلسة تشاور بمدينة الغنايم

وأوضح أبوالنصر أنه تم تنظيم جلسة تشاور بمدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس مركز ومدينة الغنايم وجلسات بقرى العزايزة ودير الجنادلة وندوة متخصصة للسيدات علاوة على ندوة مجمعة للمركز ككل تم خلالها العديد من المناقشات والإستفسارات استمرت بضع ساعات حيث تم استعراض ومناقشة الاحتياجات والخدمات والمرافق التي يحتاجها فعليًا المواطنين بقرى مركز الغنايم خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات والتي تضمنت مقترحات بالتوسع في مشروعات الصرف الصحي والمياة وتحسين الإنارة واستكمال مشروعات الرصف بالقرى بعد إستكمال توصيل المرافق الأساسية بالقرى.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين وكافة مؤسسات المجتمع المدني وذوي الهمم بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025-2026 حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية للاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم على أن تستمر باقي جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة.