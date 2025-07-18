صور جديدة ترصد لحظة سقوط كوبري مشاة بطوخ بعد اصطدام سيارة نقل تحمل معدة ثقيلة

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي، وذلك نتيجة اصطدام سيارة بالكوبري.

سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي بطوخ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بسقوط كوبري المشاة على الطريق الزراعي، وانتقلت أجهزة المرور ومجلس المدينة وتبين اصطدام سيارة في الكوبري، كانت تحمل معدة ثقيلة أثناء المرور.

وتسبب سقوط الكوبري حدوث زحام شديد على الطريق الزراعي، كما سبب تحويلة مرورية من داخل المدينة بعد تصادم سيارة محملة بمعدة ثقيلة بكوبري المشاة.

سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي،طوخ

سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي،طوخ

سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي،طوخ

سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي،طوخ

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