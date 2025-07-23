حكم صيام يوم الخميس منفردا، تعرف عليه

حكم صيام يوم الخميس منفردا، من المعروف أن صيام يوم الخميس سنة واظب عليها النبي الكريم ورغب فيها في العديد من الأحاديث خاصة أن يوم الخميس من الأيام التي ترفع فيها الأعمال إضافة إلى كون يوم الخميس آخر أيام الأسبوع الأمر الذي يجعل الكثيرين يخصون يوم الخميس بدعاء معين وكذلك هناك بعض الأعمال المستحب فعلها يومي الإثنين والخميس فما هو حكم صيام يوم الخميس منفردا؟.

هذا ما ستعرفون الإجابة عليه من خلال هذا التقرير فإلى التفاصيل.

حكم صيام يوم الخميس منفردا

فضل يوم الخميس

يوما الخميس والاثنين من الأيام الفاضلة ففيهما تعرض الأعمال على الله تعالى وفيهما تفتح أبواب الجنة وثبت الترغيب في صيامها فقد قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وغيره. وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين، ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.وفي شرح الزرقاني على الموطأ: يوم الاثنين ويوم الخميس ـ فيه فضلهما على غيرهما من الأيام وكان صلى الله عليه وسلم يصومهما ويندب أمته إلى صيامهما وكان يتحراهما بالصيام. انتهى. وينبغي في هذين اليومين ـ إضافة إلى الصيام ـ الإكثار من مختلف الأعمال الصالحة من ذكر لله تعالى وصدقة، ونوافل لكونهما من الأوقات الفاضلة، ولأجل عرض الأعمال فيهما على الله تعالى

فضل صيام يومي الخميس والإثنين

من المعروف أن فوائد صيام يومي الخميس والإثنين له عدة أمور منها:

زيادة في الأجر

يعد صيام يومي الخميس والإثنين من صيام التطوع والذي يزيد العبد الأجر والثواب الذي يحصل عليه المسلم، بالإضافة إلى صيام الفريضة.

التقرب إلى الله تعالى

ومن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو صيام التطوع وفهو وسيلة عظيمة لمغفرة الذنوب وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تكفير الذنوب

الصيام من العبادات التي تكفر الذنوب وتطهّر القلب.

رفع الدرجات في الجنة

ومن فضل صيام التطوع عموما والذي منه صيام الخميس والإثنين هو أن للصائمين مكانة خاصة في الجنة ودرجات عالية.

تهذيب النفس

الصيام يتطلب جهاد النفس والصبر على الامتناع عن الطعام والشراب، وهو ما يزيد من قيمة الأجر.

الأعمال المستحب فعلها يومي الإثنين والخميس

ومن الأعمال التي يستحب فعلها يومي الإثنين والخميس: الإكثار من الدعاء لا سيما من صامهما؛ فدعوة الصائم لا ترد، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا تردُّ دعوتُهم... والصّائمُ حتّى يفطرَ"(صححه الألباني).

حكم صيام يوم الخميس منفردا

حكم صيام يوم الخميس منفردا

يستحب صيام الخميس من كل أسبوع، وليس استحباب صيامه مرتبطا بصيام الاثنين قبله , بل يشرع لك أن تصومه وإن لم تصم الاثنين؛ لأن الأعمال تعرض يوم الخميس، وقد روى أبو داود في سننه: أن نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ . اهــ.

ويستحب صيام يوم الخميس بنية التطوع قربة لله -سبحانه وتعالى- حيث يشرع للمسلم صيام النافلة لتحصيل الثواب ورفع الدرجات، وجبرًا للنقص الحاصل في أداء الفرائض، واختص صيام يوم الخميس لوحده إذ تعرض الأعمال على الله -سبحانه وتعالى- فيه.

كما يستحب صيام يوم الخميس كسائر بقية الأيام وجعل ثوابه كرامة من الله -تعالى- لدخول الجنة من باب الريان؛ ولحديث الرسول محمد -عليه الصلاة والسلام-: (إن في الجنَّةِ بابًا يقال له: الريَّانُ، يدخُلُ منه الصَّائِمونَ يومَ القيامةِ، لا يدخُلُ منه أحدٌ غَيرُهم. فيقال: أين الصَّائِمونَ؟ فيقومونَ، لا يدخُلُ منه أحدٌ غَيرُهم، فإذا دخَلُوا أُغلِقَ، فلم يدخُلْ منه أحدٌ).

ويستحب صيام يوم الخميس صوم تطوع وجعله سببًا من أسباب تحقيق رحمة الله -تعالى- بعباده ومباعدته عن نار جهنم سبعين سنة؛ لحديث النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-: (من صام يومًا في سبيلِ الله، باعَدَ اللهُ وَجهَه عن النَّارِ سَبعينَ خريفًا).

يجوز صيام يوم الخميس بنية القضاء فرضًا دون أن يكون مرتبطًا بصيام يوم الاثنين حيث يشرع للمسلم أن يصوم يوم الخميس إن كان بنية القضاء؛ لما أفطره في شهر رمضان؛ لقول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز في سورة البقرة: (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).

متى يكون صيام يوم الخميس واجبا؟

يجب الصيام في يوم الخميس فيثاب فاعله ويعاقب تاركه،وذلك إن كان بنية الوفاء بالنذر حيث يشرع للمسلم صيام يوم الخميس إن كان أوجب على نفسه صيام ذلك اليوم، وجعله معلقًا على حدوث شيء ما، فوجب عليه الوفاء بنذره والصيام في ذلك اليوم، لحديث النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي روته السيدة عائشة أم المؤمنين: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وهنا أصبح الصيام واجبًا عليه وله الأجر والثواب العظيم بوفاء ما عليه، وتجري عليه أحكام الصيام الواجب في الشرع.



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