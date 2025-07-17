نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2025 بالاسم ورقم الجلوس

تتجه الأنظار في هذه الأيام نحو مشيخة الأزهر الشريف، حيث يسابق المسؤولون الزمن للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، وفي هذه الأيام يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق والترقب في جميع المحافظات، في انتظار اللحظة الحاسمة التي ستحدد مستقبلهم الدراسي.

موعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

الموعد الرسمي لإعلان النتيجة أصبح قريبًا للغاية، إذ تشير التوقعات إلى اعتمادها خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري أو مطلع أغسطس المقبل على أقصى تقدير، وسيتم الكشف عن التفاصيل النهائية في مؤتمر صحفي يعلن فيه نسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية.

تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

في الوقت الذي يترقب فيه الطلاب النتيجة، تواصل لجان التصحيح أعمالها داخل المراكز المخصصة في مختلف المحافظات. تتم عملية التصحيح تحت إشراف كامل من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لضمان الدقة والشفافية، مع مراجعة دقيقة للأوراق أكثر من مرة حتى يحصل كل طالب على حقه دون أي تهاون.

حيث انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، الأحد الماضي، بمشاركة 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية.

أرقام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

شارك في امتحانات هذا العام نحو 173 ألفًا و808 طالب وطالبة، توزعوا بين القسمين الأدبي والعلمي. وبلغ عدد طلاب القسم الأدبي نحو 100 ألف طالب، بينما تجاوز عدد طلاب القسم العلمي 73 ألفًا، وأقيمت الامتحانات داخل 577 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وحرصًا على راحة الطلاب، ستتاح النتيجة فور اعتمادها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط، حيث يمكن للطلاب الاستعلام بسهولة باستخدام رقم الجلوس والحصول على تفاصيل الدرجات في جميع المواد الدراسية من أي مكان.

بمجرد إعلان النتيجة، تبدأ مرحلة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في مختلف التخصصات، مع فتح باب اختبارات القدرات لبعض الكليات مثل التربية الرياضية، اللغات والترجمة، للتأكد من ملاءمة الطلاب لهذه التخصصات.

تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية

ومن جانبه أكد الشيخ فواز عبادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، قرب انتهاء أعمال التصحيح لمواد الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول ٢٠٢٥/٢٠٢٤م، بمركز تصحيح مجمع مدينة نصر، وذلك عقب تفقده لمراكز تصحيح المواد العربية والشرعية والثقافية، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بالمراكز.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تصحيح أغلب المواد، ومن المقرر ختام كافة أعمال المراكز يوم الجمعة الموافق ١٨يوليو، وأكد أهمية تحري الدقة وفرض العدالة ومراعاة الشفافية والنزاهة التامة، مع وضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات، والحرص بإعطاء كلٍ ذي حقه دون زيادة أو نقصان، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير.

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