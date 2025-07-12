قبل انطلاقها غدًا، توجيه جديد من المعاهد الأزهرية بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية

وجّه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بإيفاد أعضاء من الكنترول الرئيسي بالقاهرة إلى جميع مراكز التصحيح الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظات، لمتابعة سير العمل ميدانيًّا، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة، وتحقيق أقصى درجات العدالة للطلاب.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يوفد أعضاء من الكنترول الرئيس لمتابعة أعمال مراكز التصحيح

وأكد أن هذه المتابعة المكثفة تأتي في إطار سياسة القطاع للتدقيق والشفافية، مشددًا على أن أعمال التصحيح تمثل أمانة كبرى تتعلق بمستقبل الطلاب، وأن قطاع المعاهد حريص على أداء هذه المهمة بعناية بالغة، دون تهاون أو تقصير.

تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ومن جانبه، أوضح الشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد لشؤون الامتحانات، أن أعمال التصحيح تنطلق غدًا الأحد، بمشاركة 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر)، وقد تم تهيئة الأجواء المناسبة للمعلمين للقيام بأعمال التصحيح على أكمل وجه.

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