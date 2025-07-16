اتفقوا علينا!

رغم خطورة تصريح نتنياهو بعد عودته من واشنطن لم يهتم به أحد فلسطينيا وعربيا بما يساوي خطورته! نتنياهو قال بعد أن عطل إعلان الهدنة في غزة كما كان يخطط ترامب. أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي حول مستقبل الفلسطينيين، ولكنه سوف يحتفظ بذلك الإتفاق سرا ولن يعلنه الآن!



وإذا كان نتنياهو اتفق مع ترامب على ما هو أبعد وأشمل فهذا يعنى أنه اتفق معه على إرجاء إعلان الهدنة حتى يضمن بقاء حكومته، وربما إفسادها أيضا كما حدث في مرات سابقة.



وإذا كان نتنياهو قرر أن يحتفظ بما اتفق عليه مع ترامب فليس صعبا توقع هذا الاتفاق.. فإن نتنياهو سبق أن جاهر بوضوح بما يرمى إليه ويستهدفه وهو إنهاء القضية الفلسطينية والتخلص من الفلسطينيين بطردهم من أرضهم في الضفة وغزة، وتغيير الشرق الأوسط كله ليصير تحت الهيمنة الاسرائيلية..

وهذا بدأ تنفيذه بالفعل باحتلال مساحات من الأراضي السورية وغواية قيادتها الجديدة بالتنازل عنها من خلال مفاوضات سورية اسرائيلية، وأيضًا استباحة أراضي لبنان والسعي لفرض تطبيع العلاقات اللبنانية الاسرائيلية!



لقد عقد نتنياهو ثلاث اجتماعات مع ترامب وانتهت تلك اللقاءات كما قال بالاتفاق علينا.. وحتى يمضي في تنفيذ ما اتفقوا عليه آثر أن يحتفظ به سرا الآن.. وهذا يعنى بوضوح أننا لا نواجه إسرائيل وحدها وإنما أمريكا معها.

أما الترويج لخلافات بين نتنياهو وترامب فهو من قبيل الغش والخداع الممنهج لنا، ليضمنوا تنفيذ ما اتفقوا عليه ضدنا، ومع ذلك مر تصريح نتنياهو بما لا يستحقه من اهتمام يتعين وجوده لمواجهة مخططات أمريكا وإسرائيل ضدنا.

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