شباب وعواجيز!

لليوم الثانى على التوالى أكتب عن أمر مثار على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة.. وبوصفي واحدا من العواجيز لأنني تخطيت الثامنة والسبعين.



أقول وبوضوح إنني بداية لا اعتراض لي على من تم اختيارهم أعضاء في المجلس الأعلى للثقافة من قبل رئيس الوزراء.. فكلهم شخصيات محترمة ولهم دور ثقافي في المجتمع لا يختلف عليه أحد، ومنهم أيضا أصدقاء أعزاء أعتز بصداقتهم ومعرفتهم.



ومع ذلك كنت أتمنى أن يكون ضمن أعضاء المجلس الأعلى للثقافة شخصيات شابة ولدينا مثقفون شبان واعدون، وشخصيات أيضا تنتمي لجيل الوسط الذي اعتدنا تجاهله ونسيانه.. فإن المجلس يجب أن يمثل المجتمع الثقافي بكل أطيافه الأيدلوجية والعمرية أيضا.



لكنني لا أقبل الطعن في شخصيات ثقافية بسبب تقدمهم في السن.. فإن التقدم في السن لا يعني حكما بالإعدام على من أصابه الكبر، طالما كان حاضر الذهن وقادر على العطاء والإسهام بدور في المجتمع ومؤسساته المختلفة.. بل إن التقدم في السن يعنى تراكم الخبرات والإمساك بالحكمة وإعمال العقل في الأمور والمواقف.





طالبوا بإفساح المجال للشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديا وثقافيا ولكن لا تسخروا من العواجيز، فأنتم بعد سنوات سوف تكونوا في مكانهم.. أي سوف تصبحون عواجيز يطربهم سماع الكلمة الطيبة ويزعجهم الحكم بإعدامهم لأنهم تقدموا في السن.

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