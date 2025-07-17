الموافقة على 15 مشروعًا جديدًا بالإسماعيلية باستثمارات تتجاوز 32.8 مليون دولار

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعا مع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بجلسته رقم ٩٨ بديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لبحث آخر المستجدات لمشروعات المنطقة، والتي تخدم النشاط الاستثماري بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، ومناقشة الخطط المستقبلية والمشروعات الجديدة التي ترغب في التسجيل بالمنطقة، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، حسن مبارك مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة.

تشجيع المناخ الاستثمارى

وخلال الجلسة أوضح محافظ الإسماعيلية، أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية يعمل جاهدًا نحو تشجيع المناخ الاستثماري في محافظة الإسماعيلية، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والمتميزة لتغيير النمط الاقتصادي للمحافظة والتشجيع على الأفكار الجديدة وإنعاش الاقتصاد بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.

متابعة الموقف التنفيذي

وخلال الجلسة تمت متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات فعلية على الأرض، بعد موافقة المجلس في جلسته السابقة على ترفيق مساحة ٧٠ فدان للمنطقة الحرة العامة بالكهرباء والمياه، الاتصالات، الطرق والصرف الصحي؛ لتعظيم الاستفادة من المنطقة وتوفير مساحات جديدة للمستثمرين الجادين من المصريين والعرب والأجانب، بالمنطقة الحرة العامة، والتي تعد أحد أبرز مناطق الجذب للاستثمار؛ نظرًا للمزايا التنافسية التي تتميز بها المنطقة الحرة بالإسماعيلية، بالإضافة إلى قربها من جميع المواني.

وعقب زيادة مساحة المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية ٧٠ فدان وبدء ترفيقهم، يصبح إجمالي مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية ٤٢٧ فدان.

وعرض المهندس أيمن صالح خلال الاجتماع الإقبال الشديد من المستثمرين على المنطقة الحرة الاستثمارية، ما يتطلب توسعًا جديدًا في مساحتها، حيث وافق محافظ الإسماعيلية على ضم ٢٦ فدانًا جديدًا لترفيقهم وضمهم للمنطقة.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى عرض تقديمي من المنطقة الحرة بالإسماعيلية، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.

حيث تم استعراض ٥ مشروعات استثمارية جديدة، تم الموافقة عليهم في مجال صناعة الأقمشة والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى ١٠ مشروعات أخرى اتموا إجراءاتهم في مجالات التخزين، والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة، وصناعة الخيوط الجراحية، والخدمات اللوجستية ومجال المكاتب التكنولوجية لتصميم الالكترونيات وبناء مراكز البيانات.

وبلغ رأس مال المشروعات السابقة ٣٢ مليون و٨٧٠ ألف دولار، وتوفر ١٦ ألف فرصة عمل للمصريين بتكلفة استثمارية ٤١ مليون و٢٤٠ ألف دولار.

وأوضح المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن هناك تميز للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية عن غيرها من المناطق الحرة الأخرى، حيث تعتبر محطة جذب للمستثمرين من جميع الجنسيات، لما توفره المنطقة من مزايا ومساحات وخدمات، بالإضافة إلى قرب المنطقة من جميع المواني المصرية والتي تسهم في عملية التصدير.

وأشار "صالح" إلى أنه تم زيادة عدد الشركات بالمنطقة الحرة العامة عام ٢٠٢٥ إلى ١٧٠ مشروع.



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