محافظ الإسماعيلية يكلف بتحسين البنية التحتية وحل مشكلات الطرق

محافظ الإسماعيلية يتفقد عدد من المحاور المرورية بمداخل مدينة التل الكبير والقصاصين

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية لمتابعة الموقف التنفيذي وتجاوز المعوقات الخاصة بمشكلات الطرق وتحسين البنية التحتية، على أن تبدأ أعمال إعادة الشيء لأصله بالوصلة الرئيسية والطريق المتفرع على ترعة الإسماعيلية اعتبارًا من السبت المقبل.





جولة لمحافظ الإسماعيلية بمركزى القصاصين والتل الكبير

وكان قد قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة موسعة اليوم تفقد خلالها عدد من المحاور المرورية بمداخل مركزي التل الكبير والقصاصين، مؤكدًا خلال جولته على أهمية إزالة أي عقبات قد تعطل سير العمل، وموجهًا بسرعة التعامل مع المشكلات التي تؤخر التنفيذ، لضمان استكمال المشروعات الجارية ضمن خطة الدولة لتحسين البنية التحتية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، من.احمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين. ايمن يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، عميد احمد عبد العال مدير وعددا من القوات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

متابعة الأعمال الجارية بالطرق

شملت الجولة متابعة الأعمال الجارية في إنشاء الكوبري العلوي بمدينة القصاصين، إلى جانب تفقد مداخل مدن القصاصين والتل الكبير، موجهًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب المحافظ، لوضع خطة تطوير شاملة لتلك المداخل، بما يضمن تحسين المظهر الحضاري وتنظيم الحركة المرورية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل، أن من بين المشكلات التي تم عرضها خلال الجولة، مشكلة طريق الظاهرية – وصلة بر أيمن ترعة الإسماعيلية، والتي تعد مسارًا رئيسيًّا يربط بين القرية والطريق.

وأشار إلى أن تأخر استكمال بعض الأعمال يعود إلى عدم الانتهاء من التنسيق مع شركة الغاز، وهو ما تسبب في توقف جزئي بالمشروع.



استعراض موقف العمل بالكوبرى العلوي

كما شملت الجولة تفقد طريق الصالحية الجديدة بمنطقة الدواويس، حيث تم استعراض موقف العمل بالكوبري العلوي القائم على الطريق، حيث شدد محافظ الإسماعيلية على سرعة إزالة أية معوقات حالية، وضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المحدد، لضمان دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن.

تأتي تلك الجولة ضمن المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتم على أرض المحافظة لضمان تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح محاور جديدة لتحسين تدفق المرور وتخفيف الازدحام.



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