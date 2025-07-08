بعد تكرار الحوادث، محافظ الشرقية يتابع إجراءات تأمين الطريق الإقليمي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، الإجراءات الأمنية والمرورية المُنفذة لتأمين مواقع العمل بالطريق الإقليمي الماربنطاق المحافظة، وذلك خلال تفقده عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمركزومدينة منيا القمح.

الأشمونى يشيد بدور وزارة الداخلية وجهود إدارة مرور الشرقية في تمركز الخدمات المرورية

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق القائم بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية، مشيدًا بدور وزارة الداخلية وجهود إدارة مرورالشرقية في تمركز الخدمات المرورية وتوفير محاور بديلة لتيسير الحركة، وتخفيف الزحام الناتج عن أعمال الصيانة الجارية بعدة قطاعات بالطريق.

وأوضح "الأشموني" أن الطريق الإقليمي يُعد شريانًا حيويًا يربط الشرقية بعدد من المحافظات المجاورة، منها القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية، ويسهم بشكل كبير في تقليل الكثافات المرورية داخل بلبيس ومنيا القمح، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

الدولة ماضية بخطى ثابتة في تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية والمحلية

وأشار المحافظ إلى أن الدولة ماضية بخطى ثابتة في تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية والمحلية بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم أهداف الجمهورية الجديدة.

ورافق المحافظ خلال جولته كلٌ من الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد، والعميد تامر مباشر مدير إدارة مرور الشرقية، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وشهد الطريق الإقليمي خلال الفترة الماضية سلسلة من الحوادث المؤسفة التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا ما بين وفيات وإصابات، الأمر الذي استدعى تكثيف إجراءات السلامة المرورية وتشديد الرقابة لتفادي تكرار تلك الحوادث المأساوية.

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