مصرع شخص صعقا بالكهرباء في الفيوم

لقي شخص من الفيوم مصرعه، بسبب شرز صادر من كابل كهرباء الضغط العالي بقرية جرفس التابعة لمركز شرطة سنورس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شخص صعقا بكهرباء الضغط العالي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية جرفس، بمصرع شخص بصعقة من كابل التيار العالي، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن كابل للضغط العالي يمر أعلى منزل مكون من طابقين، صدر عن الكابل شرز تسبب في مصرع شخص، أثناء صعوده إلى أعلى سطح منزله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي ، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.