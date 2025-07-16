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محافظات

بحث 54 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

لقاءات خدمة المواطنين،
لقاءات خدمة المواطنين، فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كلا من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

وعقد نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم، بحضور  خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله  28 حالة.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله  15 حالة،  بحضور نائبى رئيس مركز ومدينة طامية، وممثلى الإدارات الخدمية.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد السكرتير العام المساعد، لقاء لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله  11 حالة،  بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

نوعيات الشكاوي في القري والمراكز

وتنوعت  الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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 كما تم التوجيه بدعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان. 

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