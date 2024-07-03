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طريقة عمل كيكة الرواني، هشة ومختلفة ومذاقها لا يقاوم

الرواني، فيتو
الرواني، فيتو
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طريقة عمل كيكة الرواني، الرواني من أنواع الكيك الشهيرة التي لها مذاق مميز وهي تختلف عن الكيك العادي لأنها تحضر بدقيق السميد وتسقى بالشربات.

وطريقة عمل كيكة الرواني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل كيكة الرواني.

مكونات عمل كيكة الرواني:

1 كوب من السميد الناعم

1 كوب من السكر

1 كوب من جوز الهند المبشور

1 كوب من اللبن

3 بيضات

1/2 كوب من الزيت النباتي

1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

للقطر:

2 كوب من السكر

1 كوب من الماء

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري)

 

طريقة عمل كيكة الروانى:-

  • لتحضير القطر، في قدر على النار، ضعي السكر والماء واتركيهم حتى يذوب السكر.
  • أضيفي عصير الليمون واتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق.
  • إذا كنت ترغبين، أضيفي ماء الورد واتركي القطر يبرد.
  • لتحضير الكيكة، سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.
  • في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط هشًا.
  • أضيفي اللبن والزيت واستمري في الخفق.
  • في وعاء آخر، اخلطي السميد، وجوز الهند، والبيكنج باودر، ورشة الملح.
  • أضيفي المكونات الجافة إلى الخليط السائل تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • صبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة والدقيق.
  • أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح لون الكيكة ذهبيًا وتخرج سكينة نظيفة عند غرزها في الكيكة.
  • أخرجي الكيكة من الفرن واسكبي القطر البارد عليها وهي ساخنة.
  • اتركي الكيكة تبرد تمامًا قبل التقديم.
  • يمكنك تزيين الكيكة بجوز الهند المبشور أو أي نوع من المكسرات المفضلة لديك، ثم تقطع وتقدم.
كيكة الروانى 

ولعمل الكيك العادي

مكونات عمل الكيكة العادية:

3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة

كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:

  • نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.
  • ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.
  • ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينح بودر.
  • ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيًّا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.
  • ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.
  • ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.
  • وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.
  • مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.
  • بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
  • يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.
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