طريقة عمل كيكة الروانى، حلوى لذيذة سهلة التحضير

طريقة عمل كيكة الروانى، كيكة الروانى من أنواع الكيك الشرقى الشهير التى اعتادت الأمهات على تحضيره منذ زمن بعيد وهي حلوى منزلية اقتصادية لذيذة.

وطريقة عمل كيكة الروانى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كيكة الروانى.

مكونات عمل كيكة الروانى:-

1 كوب سميد ناعم

1 كوب سكر

1 كوب لبن زبادي

1/2 كوب زيت نباتي

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

1/2 كوب جوز هند (اختياري)

مكونات الشربات:

1 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل كيكة الروانى:-

في وعاء، اخلطي السكر والماء على نار متوسطة حتى يغلي.

أضيفي عصير الليمون والفانيليا، واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق، ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، اخلطي السميد، السكر، والبيكينج بودر.

أضيفي اللبن الزبادي، الزيت، البيض، الفانيليا، ورشة الملح، واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

إذا كنتِ تستخدمين جوز الهند، يمكنك إضافته في هذه المرحلة.

صبي الخليط في قالب مدهون بالزيت.

ادخلي القالب إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة ويخرج منها عود الأسنان نظيفًا.

بعد أن تخرج الكيكة من الفرن، اتركيها لتبرد قليلًا ثم اسكبي الشربات البارد فوقها.

دعيها تمتص الشربات لبعض الوقت قبل التقطيع والتقديم.

يمكنك تزيين الكيكة بجوز الهند أو المكسرات حسب الرغبة.

يُفضل ترك الكيكة لبعض الوقت بعد إضافة الشربات لتحسين النكهة.

طريقة عمل كيكة الروانى

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة

كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.

ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينح بودر.

ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.

ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.

وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.

بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.