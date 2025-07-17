لا تفزع.. لأنه معك

حين تواجهنا الحياة بأمواجها العالية، أو نجد أنفسنا في طريق جديد مليء بالتحديات، يكون الخوف هو أول من يطرق باب القلب. مشاعر التردد، الحيرة، والقلق تتسلل دون استئذان. ولكن الله، في محبته، لا يترك أولاده يسيرون وحدهم، بل يُعطي وعدًا ثابتًا لا يتغير عبر الأزمان..

"لا تفزع... لأن الرب إلهك معك"

لم تكن هذه الكلمات مجرد تشجيع عابر ليشوع، بل كانت إعلانًا إلهيًا لكل نفس تسير في طريق الخدمة، أو تُقبل على قرار مصيري، أو تواجه خوفًا من مستقبل غامض.

يشوع كان يقف على حافة تغيير ضخم. موسى، النبي والقائد الذي تبعه سنين طويلة، قد مات. ومسؤولية قيادة الشعب بأكمله أصبحت على كتفيه. لم يكن يشوع ضعيفًا، لكنه كان إنسانًا. ووسط كل هذه الضغوط، احتاج إلي رسالة واضحة من الله، فقال له الرب: "تشدد وتشجع. لا ترهب ولا ترتعب، لأني معك"

القوة التي احتاجها يشوع لم تكن في السيف ولا في العدد، بل في حضور الله نفسه. فوجود الرب معك أهم من كل الإمكانيات التي معك.

الله لا يرسل ويترك.. بل يسير معك

كثيرًا ما نظن أن الله يعطينا مهمة، ثم يتركنا نكملها بمفردنا. لكن الحقيقة مختلفة تمامًا. الله لا يقول فقط "اذهب"، بل يقول أيضًا: "أنا أكون معك".

وحين يكون الله معك، لا يهم من يقف ضدك. حين يكون هو قائدك، لن تضل. حين يكون هو سندك، لن تسقط. حين يكون هو سلامك، لن تفزع.

لا تفزع من الغد.. لأن الله فيه

الغد غير مضمون من وجهة نظر الإنسان، لكنه مضمون بالكامل من وجهة نظر الله. من يسير مع الرب، يسير إلي الأمام لا إلي الخلف. حتى إن لم تتضح لك كل الخطوات الآن، ثق أن الله لا يقودك إلي حيث يهلكك، بل إلي حيث يُمجَّد اسمه في حياتك.

وكل خطوة تخطوها في خوف، إن كانت في طاعة لله، ستحمل فيها معونة من فوق، وسلامًا يفوق العقل.

فلا ترتعب... بل آمن

لست وحدك. هذه هي الحقيقة التي نحتاج أن نذكّر أنفسنا بها كل يوم. لست وحدك في المرض. لست وحدك في البيت. لست وحدك في صراعك مع ضعفك أو خطيتك. "الرب إلهك معك"، وهي ليست فقط عبارة تشجيعية، بل هي حضور فعلي، شخصي، قريب، حي.

فلا تسمح للخوف أن يُسكِت صوت الإيمان داخلك. ولا تسمح للظروف أن تسرق منك سلامك. بل قُل لنفسك: "قد قال الرب، لا تفزع، لأنه معي.. وأنا أصدق ما قاله، وأتمسك به".

يا عزيزي: الآية ليست فقط وصية، بل هي وعد: "الرب إلهك معك في كل ما تسير فيه". أيًا كانت خطواتك: قرارات، مخاوف، أحلام، تحديات.. سِر فيها وأنت تعلم أن الله يمشيها معك، لا خلفك ولا بعيدًا عنك. فاطمئن.. أنت لست وحدك.

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