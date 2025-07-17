الخميس 17 يوليو 2025
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سقطة رئيس أمريكا، حقيقة سرقة ترامب ميدالية ذهبية أثناء تتويج تشيلسي بمونديال الأندية (فيديو)

ترامب يسرق ميدالية
ترامب يسرق ميدالية تشيلسي الذهبية، فيتو

الرئيس الأمريكي ترامب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرًا للجدل، يكشف لحظة وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحدى ميداليات لاعبي تشيلسي في جيبه، حيث رصدت كاميرات التصوير، لحظة حصول ترامب على إحدى الميداليات، أثناء تتويج نادي تشيلسي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. 

لحظة سرقة ترامب لميدالية ذهبية بكأس العالم للأندية

الغريب أن كاميرات التصوير التقطت أيضًا قيام إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بملاحظة حركة الرئيس الأمريكي بطي الميدالية ووضعها في "جيبه"، ولم يوجه له إيفانتينو أي تعليق، سوى إشارة من أصبع يده تدل على ملاحظته وإعجابه بما فعل الرئيس الأمريكي.

ترامب يضع الميدالية في جيبه ورئيس الفيفا يعلق، فيتو
ترامب يضع الميدالية في جيبه ورئيس الفيفا يعلق، فيتو


وانتشر مقطع الفيديو، الذي يكشف سرقة الرئيس الأمريكي ترامب لميدالية التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، حيث أثار المقطع استغراب واستهجان النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن صدر من رئيس أكبر دولة في العالم.

وأشار العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى ظهور الرئيس الأمريكي أثناء استيلائه على الميدالية ووضعها في جيبه، مؤكدين أن هذا الأمر غير مقبول، وإن ما التقطته كاميرات المصورين لترامب هي لحظة غير متوقعة من ترامب، وخاصة أنها ظهرت على منصة التتويج، وفي نهائي كأس العالم للأندية 2025.

سرقة ترامب لميدالية تشيلسي تثير الجدل

وخطف الرئيس الأمريكي ترامب الأنظار، بهذا الموقف المثير للجدل، ووصفه جمهور الكرة بأنه "سرقة رغم الفيفا" لإحدى ميداليات البطولة، وخاصة أن الكاميرات وثقت عملية سرقة الميدالية، الأمر الذي دفع النشطاء للسخرية من الأمر، موجهين موجة من التعليقات الساخرة على الإنترنت.

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "سرقة الميدالية حصلت قبل كدا من أحد النوادي"، وقال البلوجر محمد مقلد: "الفلوس فلوسه والبلد بلده وبعدين هي مش ميدالية دهب أصلي دي مطلية وبعدين هما أعطوها له كتذكار".

ورد البلوجر مسلم عقيل قائلًا: "سارق بكل المقاييس...".

وعلق أحد النشطاء قائلًا: “التوزيع الميداليات لرايت رئيس الاتحاد هو مو أعطى الميدالية لترامب للذكرى.. لم يسرقها؛ قدمها له إنفانتينو للنظر فيها، لكنه أخذها وسمح له بالاحتفاظ بها بعد وضعها في جيبه، كما حدث مع الكأس الأصلية. قيمتها المادية حوالي 800-1000 دولار، والرمزية أعلى. وهي ليست ذهبًا خالصًا، بل مطلية بالذهب (حوالي 6 جرام ذهب)”.

الرئيس ترامب يسلم الميداليات الذهبية لفريق تشيلسي

يذكر أن مهمة تسليم الميداليات الذهبية للاعبي تشيلسي، المتوجين بلقب كأس العالم للأندية، قد أسندت للرئيس الأمريكي ترامب، بعد فوزهم على نادي باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في نهائي الكأس، الذي أقيم على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي الأمريكية، الأحد الماضي.

وقام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، بإسناد مهمة منح لاعبي تشيلسي للميداليات الذهبية، وأثناء مشاركته في مراسم التتويج أعطى رئيس "الفيفا" لترامب ميدالية ذهبية لتسليمها للاعبين، فنظر إليها ترامب وبعد ذلك قام بطيها ووضعها في "جيبه"، حيث لوحظ أن ترامب احتفظ بالميدالية، ولم يسلمها لأي لاعب، حيث قام بطي شريطها بعناية، وأدخلها في جيبه، بعد لحظات من التحدث مع إنفانتينو.

الغريب أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نظر إلى ترامب وقام إنفانتينو برد فعل مثير عندما شاهد الموقف، حيث رفع أصبع الإبهام دليلا على إعجابه بما قام به ترامب، الأمر الذي اعتبره البعض أنها موافقة ضمنية ساخرة إنفانتينو على تصرف الرئيس ترامب الغريب وغير الطبيعي في بطولات من هذا المستوى.

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