بعد أرباح خيالية، إنفانتينو: كأس العالم للأندية البطولة الأنجح في العالم

كأس العالم للأندية، أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنجاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تختتم اليوم بالمباراة النهائية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

وقال إنفانتينو في تصريحات صحفية: "بدأ العصر الذهبي لكرة قدم الأندية، ويمكننا بالفعل أن نقول إن هذه النسخة من كأس العالم للأندية حققت نجاحًا بارزًا جدًا على جميع الأصعدة، سمعنا أنه لن يأتي أحد إلى المباريات، وكان لدينا مع المباراة النهائية ما يقرب من مليونين ونصف المليون متفرج في الملاعب، أي حوالي 40,000 متفرج في كل مباراة، لا يوجد أي دوري في العالم باستثناء الدوري الإنجليزي الممتاز في إنجلترا الذي يبلغ متوسط حضوره 40 ألف متفرجًا".

وأكمل إنفانتينو: "قالوا لنا أيضًا إن الأمر لن ينجح على الصعيد المالي، وإن المشروع سيفشل، يمكنني أن أعلن أننا حققنا أرباحًا تفوق المليارين دولار أمريكي، وتصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، في هذه المنافسة على مدار 63 مباراة، أي بمتوسط 33 مليون دولار أمريكي في المباراة، لا بطولة أندية في أي مكان آخر من العالم تقترب من تحقيق 33 مليون دولار أمريكي من الأرباح للمباراة الواحدة، لذلك إنها البطولة الأنجح في العالم لكرة قدم الأندية، وبجميع المقاييس".

وواصل: "ما يملأني فخرًا وسرورًا بصفتي رئيس فيفا، هو أن هذين الفريقين وهما من الأكبر في أوروبا، يضمان لاعبين من 5 قارات من العالم، لدينا الآسيويون، ولدينا الأفارقة، ولدينا الأمريكيون الجنوبيون، ولدينا الأمريكيون الشمالية، وبالطبع لدينا الأوروبيون، وهذا مدعاة فخر كبير، ليس فقط لفيفا بالتأكيد، بل لكرة القدم ولتلك البلدان والقارات المشاركة في أكبر فعالية على الإطلاق".

فيما ورصدت صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عبر منصاتها الرسمية عدد جنسيات اللاعبين الذين شاركوا خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025 منذ الانطلاق.

وقالت فيفا عبر فيسبوك إن لاعبين من 72 جنسية مختلفة شاركوا في البطولة من انطلاقها، بينما لاعبين من 16 جنسية فقط يحضرون في المباراة النهائية بين باريس وتشيلسي.

وجاءت الجنسيات التي تحضر في نهائي كأس العالم للأندية 2025: الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، الدنمارك، الإكوادور، إنجلترا، فرنسا، جورجيا، إيطاليا، كوريا الجنوبية، المغرب، البرتغال، روسيا، السنغال، إسبانيا وأمريكا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد حضوره نهائى كأس العالم للأندية، المقررة إقامته اليوم الأحد فى نيوجيرسي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) افتتاح مكتب له فى برج ترامب فى نيويورك.

ويحتضن ملعب ميتلايف مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد نهائى كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وستنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2.

وكان باريس سان جيرمان حجز مقعده في المباراة النهائية في مونديال الأندية للمرة الأولي في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.



كما حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في الدور نصف النهائي.

وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.

فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

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