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رياضة

فيفا وريال مدريد يكشفان سبب تتويج جارسيا بجائزة هداف مونديال الأندية

جونزالو جارسيا
جونزالو جارسيا

 كأس العالم للأندية، حصد جونزالو جارسيا، مهاجم ريال مدريد، جائزة هداف النسخة الموسعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل مهاجم ريال مدريد 4 أهداف خلال البطولة، متساويا مع كل من أنخيل دي ماريا (بنفيكا)، وسيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) وماركوس ليوناردو (الهلال).


ووفقا للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، وموقع فيفا، فإن امتلاك جونزالو جارسيا لتمريرة حاسمة في مونديال الأندية رجحت كفته على باقي المنافسين ومنحته الجائزة.

 

وكانت بداية تألق خريج الأكاديمية في هذه البطولة خلال دور المجموعات، حيث سجل في شباك الهلال وسالزبورج، وقدم تمريرة حاسمة لأردا جولر أمام باتشوكا.

وفي دور الـ16، سجل جونزالو هدف الفوز أمام يوفنتوس، كما افتتح التسجيل في ربع النهائي خلال الانتصار على بوروسيا دورتموند.

 

عدد أهداف مونديال الأندية 2025

 وشهدت بطولة مونديال الأندية تسجيل  195 هدفا بواقع 144 هدفا بدور المجموعات و51 هدفا بالأدوار الإقصائية حتى النهائي.

 

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية بعد تتويج تشيلسي

 ريال مدريد الإسباني (5 ألقاب )  أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022

برشلونة الإسباني (3 ألقاب ) أعوام  2009، 2011 و2015

كورنثيانز البرازيلي  (2 لقب )  2000، 2012

بايرن ميونخ الألماني ( 2 لقب )  2013، 2020

تشيلسي الإنجليزي (2 لقب) 2021، 2025

ليفربول الإنجليزي (لقب واحد)  عام 2019

إنترناسيونال البرازيلي (لقب واحد)  عام 2006

ساو باولو البرازيلي (لقب واحد) عام 2005

إيه سي ميلان (لقب واحد) عام 2007

مانشستر يونايتد  (لقب واحد) عام 2008

إنتر ميلان الإيطالي (لقب واحد) عام 2010

مانشستر سيتي الإنجليزي (لقب واحد ) عام 2023

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