فيفا وريال مدريد يكشفان سبب تتويج جارسيا بجائزة هداف مونديال الأندية
كأس العالم للأندية، حصد جونزالو جارسيا، مهاجم ريال مدريد، جائزة هداف النسخة الموسعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.
وسجل مهاجم ريال مدريد 4 أهداف خلال البطولة، متساويا مع كل من أنخيل دي ماريا (بنفيكا)، وسيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) وماركوس ليوناردو (الهلال).
ووفقا للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، وموقع فيفا، فإن امتلاك جونزالو جارسيا لتمريرة حاسمة في مونديال الأندية رجحت كفته على باقي المنافسين ومنحته الجائزة.
وكانت بداية تألق خريج الأكاديمية في هذه البطولة خلال دور المجموعات، حيث سجل في شباك الهلال وسالزبورج، وقدم تمريرة حاسمة لأردا جولر أمام باتشوكا.
وفي دور الـ16، سجل جونزالو هدف الفوز أمام يوفنتوس، كما افتتح التسجيل في ربع النهائي خلال الانتصار على بوروسيا دورتموند.
عدد أهداف مونديال الأندية 2025
وشهدت بطولة مونديال الأندية تسجيل 195 هدفا بواقع 144 هدفا بدور المجموعات و51 هدفا بالأدوار الإقصائية حتى النهائي.
السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية بعد تتويج تشيلسي
ريال مدريد الإسباني (5 ألقاب ) أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022
برشلونة الإسباني (3 ألقاب ) أعوام 2009، 2011 و2015
كورنثيانز البرازيلي (2 لقب ) 2000، 2012
بايرن ميونخ الألماني ( 2 لقب ) 2013، 2020
تشيلسي الإنجليزي (2 لقب) 2021، 2025
ليفربول الإنجليزي (لقب واحد) عام 2019
إنترناسيونال البرازيلي (لقب واحد) عام 2006
ساو باولو البرازيلي (لقب واحد) عام 2005
إيه سي ميلان (لقب واحد) عام 2007
مانشستر يونايتد (لقب واحد) عام 2008
إنتر ميلان الإيطالي (لقب واحد) عام 2010
مانشستر سيتي الإنجليزي (لقب واحد ) عام 2023
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