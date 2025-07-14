حصاد المونديال، عدد أهداف كأس العالم للأندية 2025 خلال 63 مباراة

أسدل الستار على مباريات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة بإقامة 63 مباراة.

وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب مونديال الأندية 2025 بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان 3-0 في المباراة النهائية للبطولة في حضور 81 ألف متفرج.

عدد أهداف مونديال الأندية 2025

وشهدت بطولة مونديال الأندية تسجيل 195 هدفا بواقع 144 هدفا بدور المجموعات و51 هدفا بالأدوار الإقصائية حتى النهائي.

وتعد الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 الأكثر غزارة تهديفية بالمقارنة بالجولتين الأولى والثانية بعد إقامة 48 مباراة بواقع 16 مباراة بالجولة الواحدة.

عدد أهداف دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025



الجولة الأولى: 44 هدفا

الجولة الثانية: 55 هدفا

الجولة الثالثة: 45 هدفا

عدد أهداف دور الـ 16 في مونديال الأندية

شهد الدور ثمن النهائي تسجيل عدد 29 هدفا.

عدد أهداف دور دور ربع النهائي في مونديال الأندية

شهد الدور ربع النهائي تسجيل عدد 13 هدفا.

عدد أهداف نصف نهائي مونديال الأندية

شهد الدور نصف النهائي تسجيل عدد 6 أهداف

عدد أهداف نهائي مونديال الأندية

شهد الدور النهائي تسجيل 3 أهداف

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