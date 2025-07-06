رئيس جامعة القناة يشهد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مستشفى طب الأسنان (صور)

شهد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مستشفى طب الأسنان الجامعي، اليوم الأحد الموافق 6 يوليو بحضور الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، إلى جانب وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

تقديم تهنئة للمستشفى

وخلال الاجتماع، هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الكلية بحصولها على موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لبدء التشغيل التجريبي للمستشفى، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل نقلة نوعية في مسيرة الجامعة الصحية والتعليمية، ويعزز دورها الخدمي والبحثي بإقليم القناة وسيناء.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات الطبية

وأوضح رئيس جامعة القناة أن المستشفى تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لتقديم خدمات علاجية متكاملة تشمل كافة تخصصات طب الفم والأسنان، مما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية بالمنطقة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع يُجسد التزام الجامعة بتوفير بنية تحتية صحية متطورة، ويعكس حرصها على تطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي وفقًا لأعلى المعايير.

وأعرب رئيس الجامعة عن ثقته بأن المستشفى سيغدو نموذجًا يُحتذى به في الجامعات المصرية من حيث جودة الرعاية الصحية والتعليم السريري.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وقدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للدكتور سيد المصري، رئيس قسم الاستعاضة الصناعية بالكلية، لتكليفه مديرًا تنفيذيًا لمستشفى طب الأسنان الجامعي، مشيرًا إلى أن هذا التكليف يُمثل خطوة مهمة نحو استكمال الهيكل الإداري، تمهيدًا للانتهاء من الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.

مناقشة سياسات العمل داخل المستشفى

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة سياسات العمل داخل المستشفى، وآليات التدريب، وتطوير الأنظمة المتبعة، كما تناول خطط استقطاب الطلاب الوافدين، مؤكدًا أنه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم وضع آليات لتعزيز جذب الطلاب الوافدين إلى الجامعات المصرية، بما فيها جامعة قناة السويس.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب الأسنان، أن المستشفى تلتزم بتقديم خدمات علاجية عالية الجودة، وتعتمد أعلى معايير سلامة المرضى والكفاءات الطبية. وكشفت عن أن المستشفى يضم 326 وحدة أسنان مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى غرفتي عمليات جراحية بنظام الكبسولة، وأوضحت أن عدد المترددين على العيادات التعليمية التابعة للمستشفى خلال عام 2024 تجاوز 21,630 مواطنًا، ما يعكس الثقة المجتمعية المتزايدة في خدمات الكلية والمستشفى.

كما استعرضت "فياض" تشكيل اللجنة المنبثقة من الهيكل التنظيمي للمستشفى، مؤكدة أن الكلية تستعد بكل طاقتها لزيارة هيئة الاعتماد التابعة لهيئة الرعاية الصحية، والمقررة يومي 20 و21 من الشهر الجاري.

وأضافت أن الكلية تسعى للحصول على الاعتماد المبدئي لمدة عام، والذي من شأنه أن يجعل مستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس أول مستشفى جامعي أو غير جامعي على مستوى الجمهورية يحصل على هذا الاعتماد في تخصص طب الأسنان.

وأشارت إلى أن الكلية تعمل على إعداد دراسة شاملة لبحث آليات تقديم خدماتها المتقدمة إلى المجتمع، في إطار التزامها بالدور التنموي والمجتمعي، مؤكدة أن جودة التعليم واعتماد المستشفى من بين أبرز أهداف المرحلة المقبلة.

وعقب انتهاء الاجتماع، قام الدكتور ناصر مندور، يرافقه كل من الدكتورة دينا أبو المعاطي والدكتورة داليا فياض، بجولة تفقدية داخل المستشفى، شملت عيادات الأسنان، وأقسام الأشعة، والتعقيم، وغرفة العمليات الكبرى، حيث اطمأنوا على مستوى الجاهزية والتجهيزات الفنية استعدادًا لزيارة الاعتماد المرتقبة.

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على التفاعل المباشر مع المواطنين داخل المستشفى، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا التزام الجامعة بتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري.

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