لجنة قطاع الآداب بالأعلى للجامعات تتفقد المعهد الأفروآسيوي بالقناة (صور)

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفد لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات في زيارة رسمية لمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بالجامعة، وذلك للوقوف على الإمكانيات الأكاديمية والبحثية للمعهد ومتابعة سير العمل به.

أبرز المرافقين خلال الجولة

رافق رئيس جامعة القناة في الاستقبال الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بحضور الدكتورة سحر حساني، عميد المعهد، والدكتور محمد عمارة، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا، والأستاذ الدكتور سامح سعد، وكيل المعهد لشئون البيئة، والأستاذ الدكتور سمير خطاب، أستاذ ورئيس قسم الدراسات والبحوث النفسية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

كيان علمي كبير بجامعة قناة السويس

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور أن معهد الدراسات الأفروآسيوية يُمثل أحد الكيانات العلمية المتخصصة داخل جامعة قناة السويس، ويعكس التوجه الأكاديمي للجامعة نحو خدمة قضايا القارة الإفريقية وآسيا من منظور متعدد التخصصات، مشيرًا إلى أن المعهد يضم أربعة أقسام علمية متنوعة تغطي مجالات اللغة، والإعلام، والعلوم الاجتماعية والنفسية، والجغرافيا التطبيقية، بما يُعزز من مكانته كبوابة أكاديمية للباحثين من داخل مصر وخارجها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن عدد الدارسين بالمعهد في مراحل الدبلوم، والتمهيدي ماجستير، والتأهيلي دكتوراه بلغ نحو 400 باحث وباحثة، بخلاف المسجلين بدرجتي الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن المعهد يستقبل باحثين وافدين من دول شقيقة، ويُعد بيئة تعليمية خصبة للبحث الأكاديمي المتخصص والدراسات العليا في مختلف فروع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

وأعربت الدكتورة سحر حساني عن سعادتها بزيارة لجنة القطاع، مؤكدة أن المعهد بدأ نشاطه رسميًا منذ عام 2019، وشهد تطورًا ملحوظًا في نوعية البرامج الأكاديمية والإقبال البحثي من داخل مصر ومن الدول العربية والأفريقية.

مشيرة إلى أن المعهد يعمل على تحديث برامجه باستمرار بما يتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل البحثي والعلمي.

وضمت لجنة قطاع الآداب الزائرة كلًا من الدكتور حسن حماد، أستاذ الفلسفة وعميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق سابقًا، والدكتور مسعد البحيري، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة بنها، والدكتور محمد غريب، أستاذ الإعلام ووكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق سابقًا، حيث أشاد أعضاء اللجنة بمستوى التجهيزات العلمية والأكاديمية، وتنوع التخصصات، ودور المعهد في تعزيز الدراسات العليا والبحث العلمي.

جانب من الزيارة، فيتو

وقد اصطحب قيادات المعهد اللجنة في جولة موسعة شملت أقسام المعهد المختلفة، حيث تفقدوا قسم الدراسات والبحوث في اللغات وآدابها والذي يضم برنامج اللغة العربية وآدابها للناطقين بها وبغيرها (شعبة الأدب واللغة والدراسات الإسلامية)، إلى جانب برنامج الدراسات الفرانكفونية وآدابها الذي يشمل شعبة الأدب الفرنسي المقارن وشعبة اللغويات التطبيقية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

كما شملت الجولة قسم الإعلام، وقسم الدراسات والبحوث في العلوم الاجتماعية والنفسية، الذي يضم شعب الدراسات النفسية وبحوث المجتمع والإنسان والتاريخ، بالإضافة إلى قسم الدراسات والبحوث الجغرافية الذي يضم شعبة السكان والبيئة الجغرافية، وشعبة جغرافيا الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة.

وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجهود المعهد في دعم البحث العلمي والتنوع في البرامج الدراسية، مؤكدين أهمية الدور الذي يلعبه في خدمة قضايا التنمية في القارتين الأفريقية والآسيوية.

واختتمت الزيارة بإشادة اللجنة بمستوى الكوادر الأكاديمية بالمعهد وإدارته، وتوصيات داعمة لاستمرار التقدم الأكاديمي والبحثي في إطار رؤية جامعة قناة السويس لتطوير قطاع الدراسات العليا.





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