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إعلان نتائج تمريض الإسماعيلية الأهلية، وهذه أسماء الأوائل

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فيتو

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الطلاب المتفوقين بكلية التمريض، مشيدًا بما حققوه من نتائج متميزة تعكس التزامهم الأكاديمي وجهودهم طوال العام الدراسي، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب المتفوقين باعتبارهم نواة مستقبل القطاع الصحي في مصر. 

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نسبة النجاح بالكلية 

وأعلن الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، نتائج الفرق الدراسية للعام الجامعي الحالي، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح بالفرقة الثالثة 93.7%، والفرقة الثانية 84.4%، بينما سجلت الفرقة الأولى نسبة نجاح بلغت 67.9%.  

اعتماد النتيجة 

وأشار  عادل حسن  إلى أن النتائج تم إعلانها تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد، منسق برنامج كلية التمريض، وبمتابعة من الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بالمراكز. 

الدكتور عادل حسن، فيتو
الدكتور عادل حسن، فيتو

أسماء أوائل الفرق بالكلية 

وجاءت أسماء أوائل الفرق الدراسية كما يلي: في الفرقة الأولى، حصل على المركز الأول الطالب عبدالرحمن سامح حسن مصيلحي أبو زيد، وجاءت في المركز الثاني الطالبة مريم حلمي عزمي فرج الله جرجس، تلتها الطالبة أميرة محمد علي متولي في المركز الثالث، ثم الطالبة شهد محمد عبدالفتاح عثمان في المركز الرابع، وجاءت الطالبة مروة عبد العزيز السيد محمد في المركز الخامس، وجميعهم حصلوا على تقدير ممتاز. 

أوائل الفرقة الثانية 

حصل الطالب محمد حسن عبد البديع محمد على المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني الطالبة منه محمد محمد السعيد، تلتها في المركز الثالث الطالبة أسماء فيصل محمد عبدالوهاب الزفتاوي، ثم الطالبة نسرين محمد علي السيد أحمد حسن السلاموني في المركز الرابع، والطالبة دنيا أحمد إسماعيل زيد في المركز الخامس، وجميعهم حصلوا على تقدير ممتاز، وفي الفرقة الثالثة، حصلت الطالبة لينة باسم إبراهيم أبو المعاطي على المركز الأول، تلتها في المركز الثاني الطالبة عائشة صبحي محمد محمد نجوى مجدي عبدالرازق حميدة، وجاءت في المركز الثالث الطالبة دعاء فتحي محمد حافظ علي، تلتها في المركز الخامس الطالبة خلود محمود فتحي محمود العياري، وقد حصل جميع الطلاب الأوائل على تقدير ممتاز.

وتقدمت إدارة الجامعة بالتهنئة القلبية للطلاب المتفوقين، معربة عن اعتزازها بمستوى الإنجاز العلمي، وداعية جميع الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد والتميز في مسيرتهم الدراسية والمهنية.

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