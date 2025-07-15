طريقة عمل البان كيك بمكونات بسيطة لإسعاد صغارك

طريقة عمل البان كيك، البان كيك من أنواع الكيك الشهيرة التى تقدم كوجبة خفيفة مثل وجبة الإفطار أو العشاء بجانب الزبادى والعسل أو الفاكهة.

وطريقة عمل البان كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة خاصة الصغار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البان كيك.

مكونات عمل البان كيك:-

1 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

1 كوب حليب

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

رشة فانيليا

طريقة عمل البان كيك:-

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع البيكينج بودر والسكر والملح.

في وعاء آخر، اخفقي البيضة وأضيفي إليها الحليب والفانيليا والزبدة المذابة.

أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة وامزجي بلطف حتى تحصلي على خليط متجانس وخالٍ من الكتل.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بكمية صغيرة من الزبدة أو الزيت.

باستخدام مغرفة، اسكبي كمية مناسبة من الخليط في المقلاة.

عندما تظهر فقاعات على سطح البان كيك وتبدأ الحواف بالجفاف، اقلبيها على الجهة الأخرى.

اتركيها لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

قدمي البان كيك ساخن مع العسل، أو شرائح الموز، أو التوت، أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة.

نصائح لنجاح البان كيك

لا تخلطي العجين أكثر من اللازم حتى لا تصبح الفطائر مطاطية.

اتركي العجين يرتاح 5 دقائق قبل الطهي لتحصلي على بان كيك هش.

يمكن استخدام الحليب النباتي كبديل للحليب العادي.

طريقة عمل البان كيك

ولعمل كيكة البرتقال

مكونات عمل كيكة البرتقال:

3 بيضات

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

كوب من عصير البرتقال الطازج

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور

2 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل كيكة البرتقال:

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء عميق، يخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهش.

يضاف الزيت وعصير البرتقال وقشر البرتقال المبشور ويُخلط المزيج جيدًا.

ينخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح، ثم يضاف تدريجيا إلى الخليط السائل مع التحريك بلطف حتى تتجانس المكونات.

يسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق.

يخبز في الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى يصبح لون الكيكة ذهبي ويخرج عود الأسنان نظيف عند غرزه في الكيكة.

تترك لتبرد قليلا قبل التقديم، يمكن رش القليل من السكر البودرة على الوجه أو تقديمها هى.

يمكنك إضافة لمسة من صوص البرتقال على الوجه لزيادة النكهة.

احرصى على أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة لتحصل على أفضل نتيجة.

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