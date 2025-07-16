محمد يوسف: وسام أبو علي لا يزال لاعبا في الأهلي وعليه الالتزام باللائحة

الأهلي، تحدث محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن مصير المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بعد تغيبه عن التدريبات مؤخرًا.

وقال “يوسف”: "وسام أبو علي جاء بعرض أمريكي ولكنه لم يلبِ طلبات الأهلي".

وأضاف: "الالتزام بمواعيد تدريب الفريق هو أمر آخر، لقد تغيب عن التدريبات بالفعل، وهناك تعليمات طبية بضرورة وجوده منذ أن تعرض للإصابة أمام بورتو، ولكنه لم يلتزم، وطبقنا عليه اللائحة".

وأوضح محمد يوسف، أن وسام أبو علي حتى الآن لاعبًا في صفوف النادي الأهلي وعليه الالتزام باللائحة وحضور التدريبات.

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