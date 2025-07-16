البنزرتي يواجه الأهلي وديا خلال معسكر تونس استعدادا للموسم الجديد

أعلن النادي الرياضي البنزرتي التونسي عن مواجهة الأهلي وديا، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وأكد النادي البنزرتي، في بيان رسمي عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن المباراة تقام يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس على أرضية ملعب فندق La Cigale بمدينة طبرقة.

وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج معسكر إعداد الأهلي الخارجي، في تونس استعدادا للموسم الكروي الجديد.

الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادا للموسم الجديد

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض تدريبات اللاعبين صباحا ومساء خاصة بعد القياسات البدنية للفريق والتي أقيمت مؤخرا.

وبدأ الفريق تدريبات الكرة على ملعب التتش بالجزيرة، أمس الثلاثاء، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بعد أن اكتفى اللاعبون بأداء قياسات بدنية وطبية فقط أول أمس، في اليوم الأول لتجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تقليص أيام معسكر الفريق المرتقب في تونس بعد إلغاء ودية النجم الساحلي التونسي، حيث يبدأ المعسكر يوم الجمعة القادم وتعود البعثة يوم ٢٦ من الشهر ذاته.

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