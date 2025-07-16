الأهلي ينعي أحمد فرس نجم المنتخب المغربي السابق

نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، الكابتن أحمد فرس، لاعب شباب المحمدية والمنتخب المغربي السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولي -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادا للموسم الجديد

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض تدريبات اللاعبين صباحا ومساء خاصة بعد القياسات البدنية للفريق والتي أقيمت مؤخرا.

وبدأ الفريق تدريبات الكرة على ملعب التتش بالجزيرة، أمس الثلاثاء، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بعد أن اكتفى اللاعبون بأداء قياسات بدنية وطبية فقط أول أمس، في اليوم الأول لتجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تقليص أيام معسكر الفريق المرتقب في تونس بعد إلغاء ودية النجم الساحلي التونسي، حيث يبدأ المعسكر يوم الجمعة القادم وتعود البعثة يوم ٢٦ من الشهر ذاته.

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