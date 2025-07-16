أخبار الرياضة اليوم: وفاة ميمي عبد الرازق.. عقوبة على وسام أبو علي في الأهلي.. وموعد وصول صفقة الزمالك الجديدة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

توفي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، وتم نقله على إثرها نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

أعلن النادي المصري تشييع جنازة الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

وسيقيم النادي المصري مراسم العزاء عقب صلاة المغرب غدا الخميس بمسجد السلام ببورسعيد.

قرر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية علي، وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب تغيبه عن مران الفريق اليوم.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن المهاجم الفلسطيني تغيب عن مران الأحمر الصباحي والمسائي اللذين أقيما اليوم الأربعاء، ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويواصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمرده داخل القلعة الحمراء، في ظل رغبة اللاعب الجارفة في الرحي عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد، لاعب بريدا الهولندي السابق، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت مصادر أن الفلسطيني آدم كايد، يصل إلى مصر خلال ساعات لإتمام انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر.

ومن المنتظر أن يتواجد آدم كايد في القاهرة مساء غدٍ الخميس، بعدما اتفق الزمالك مع اللاعب على كافة بنود التعاقد، حيث سيجري الكشف الطبي تحت إشراف إدارة النادي فور وصوله، ثم سيتم عقد جلسة معه لإتمام التوقيع على العقود، وذلك قبل إجراء جلسة تصوير والإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي، يصبح كايد خامس صفقات الزمالك في الصيف الحالي بعد كل من الحارس المهدي سليمان والأنجولي شيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف.

ما زالت أزمة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، تلقي بظلالها على الفريق خاصة بعد تمرد اللاعب على المارد الأحمر عقب تلقيه عرضًا رسميًّا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 8 ملايين دولار.

وأكد مصدر أن وسام أبو علي طلب من محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، من أجل حل أزمته مع النادي وإيضاح وجهة نظره.

وتابع المصدر أن وسام أبو علي يخشى كافة الانتقادات التي تعرض لها من جماهير الأهلي لذلك أغلق حسابه على انستجرام وأنه لم يكن يتوقع ذلك بعد ما قدمه للمارد الأحمر.

وأوضح المصدر أن وسام أبو علي يرغب في مقابلة محمود الخطيب بشأن الغرامات التي وقعها النادي عليه والذي أبلغه بها محمد يوسف خلال جلسته الأخيرة.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، الاستعانة بمحامٍ إيطالي في الدعوى المرفوعة في المحكمة الرياضية الدولية من روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، وما تضمنته من مطالبات بقيمة عقد المدرب حتى نهايته المنصوص عليها.

جاء ترشيح المحامي الإيطالي من قبل طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي استغل علاقاته في إيطاليا لترشيح محامٍ مشهور للاستعانة به في قضية روي فيتوريا، من أجل الخروج بأقل الخسائر في تلك القضية.

أكد مصدر مقرب من ناصر ماهر، لاعب الزمالك، أن اللاعب بات قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية، والانضمام إلى بيراميدز.

وأضاف المصدر أن المفاوضات بين الزمالك وبيراميدز ما زالت مستمرة، وأن العقبة الوحيدة المتبقية تتعلق بالمقابل المادي وبعض البنود الخاصة في العقد، وهناك مقترح بصفقة تبادلية تتضمن انتقال لاعب من بيراميدز إلى الزمالك ضمن الاتفاق.

ناصر ماهر يبحث عن فرصة للعودة إلى التشكيل الأساسي والمشاركة بانتظام، وهو ما يجده أكثر قربًا في بيراميدز، الصفقة قد تُحسم خلال أيام قليلة.

واصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمرده داخل القلعة الحمراء، في ظل رغبة اللاعب الجارفة في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن المهاجم الفلسطيني تغيب عن مران الأحمر الصباحي والمسائي اللذين أقيما اليوم الأربعاء، ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

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