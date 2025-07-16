استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لطلب شاب خلال اللقاء الجماهيري الأخير، كان الشاب قد تقدم بطلب لتوفير منتجات لفرش "فاترينة متحركة"، لتكون بمثابة مصدر رزق له.

محافظ القليوبية يستجيب لشاب ويوفر له دعمًا لمشروع صغير

وقد أولى محافظ القليوبية هذا الطلب اهتمامًا خاصًا، مراعاةً للظروف الإنسانية للشاب ورغبته في إقامة مشروع صغير يعينه على أعباء الحياة. تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية وتوفير منتجات غذائية مختلفة الأنواع لتكون نواة لفتح مشروعه. تأتي هذه الاستجابة السريعة في إطار جهود المحافظة المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للمواطنين، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم اقتصاديًا.

ومن جانبه، تقدم الشاب بخالص الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية على الاستجابة السريعة والدعم المقدم، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستساعده بشكل كبير في بدء مشروعه الخاص وتوفير دخل مستقر له ولأسرته.

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