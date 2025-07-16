ممنوع اللبس الضيق ومساحيق التجميل، مدرسة بنات بالقليوبية تحدد ضوابط الزي المدرسي للعام الجديد

أعلنت إدارة إحدى مدارس الثانوية بنات بمحافظة القليوبية عن ضوابط الزي المدرسي لطالبات المدرسة، والتي سيتم تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد، في إطار الحفاظ على الانضباط والمظهر اللائق داخل المدرسة.

ممنوع مساحيق التجميل واللبس الضيق..الشيماء الثانوية بنات بالقليوبية تُحدد ضوابط الزي المدرسي للعام الجديد

وشملت التعليمات الخاصة بإدارة مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمحافظة القليوبية السماح بارتداء البنطلون الرصاصي الواسع ضمن الزي المدرسي، منع ارتداء الشروال أو أي ملابس ضيقة، منع استخدام مساحيق التجميل وأدوات الزينة أثناء اليوم الدراسي.



وأكدت إدارة المدرسة أن هذه التعليمات تهدف إلى تعزيز القيم التربوية والانضباط السلوكي، مع التأكيد على المتابعة اليومية من قبل مشرفات الانضباط لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم تطوير المناهج بما يلى:

1 - تم تطوير كتب مادة اللغة العربية بدء من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي تحت مسمى ( كتاب اللغة العربية).

2 - تم تطوير كتب مادة التربية الدينية وتعديل عدد الفترات على النحو التالى:

. الصفين الأول والثاني الابتدائي من فترة ونصف الى فترتين ونصف.

. الصف الثالث الابتدائي من فترة واحدة الى فترتين ونصف.

.الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين.

. الصفوف من الأول الى الثالث الإعدادي من فترة واحدة الى فترة ونصف.

3 - تم تطوير كتب مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

4 - تم تطوير كتب مادة اللغة الإنجليزية.

5 -المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية هي ( اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية).

6 - المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ( اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية).

6 - تعديل عدد الفترات الخاصة بمادة متعدد التخصصات من ثلاث فترات إلى فترتين، وذلك بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية وهو نشاط يقوم بتدريسه أي من معلمي المواد المختلفة طبقًا لظروف كل مدرسة ورؤية مدير المدرسة.

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