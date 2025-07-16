الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

إخماد حريق داخل شقة سكنية بالقليوبية (صور)

حريق بشقة سكنية بالقليوبية،
حريق بشقة سكنية بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالدور الأول علوي، دون وقوع أية خسائر بشرية، وسط استجابة سريعة من الجهات المعنية.

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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالقليوبية

وكان قسم الطوارئ بغرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس مدينة الخصوص القليوبية، تلقى بلاغًا يفيد باندلاع حريق في شقة المواطن مصطفى مرزوق محمد عبدالله الكائنة بشارع محمد متولي الشعراوي، المتفرع من شارع أحمد عباس من شارع الرشاح، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وقوة من رجال الشرطة، بالإضافة إلى وحدة إدارة الأزمات بالمدينة.

وفور وصول قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، جرت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأدوار المجاورة أو العقارات المحيطة، وتم تأمين المكان حفاظًا على حياة السكان والمارة، دون تسجيل أية خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأوضحت التحقيقات، أن الحريق اقتصر على التلفيات المادية داخل الشقة، ويجري حاليًا حصر الخسائر بدقة، فيما باشرت الجهات الفنية والمعنية المعاينة الميدانية لتحديد الأسباب الأولية لاندلاع الحريق، وسط ترجيحات أولية بوجود ماس كهربائي.

حريق بشقة سكنية بالقليوبية،فيتو
حريق بشقة سكنية بالقليوبية،فيتو
حريق بشقة سكنية بالقليوبية،فيتو
حريق بشقة سكنية بالقليوبية،فيتو
حريق بشقة سكنية بالقليوبية،فيتو
حريق بشقة سكنية بالقليوبية،فيتو


 

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تعليم القليوبية مدينة الخصوص محافظة القليوبية القليوبية

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