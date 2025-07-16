محافظ القليوبية يكرم مشرفي حجاج الجمعيات ومديري إدارات التضامن الاجتماعي

كرم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، 11 مشرفًا من مشرفي حجاج الجمعيات، بالإضافة إلى 12 مديرًا من مديري إدارات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظة، وذلك في لفتة تقديرية لجهودهم المتميزة في تنظيم موسم الحج للعام الماضي.

محافظ القليوبية يكرم المشرفين ومديري إدارات التضامن الاجتماعي لجهودهم في تنظيم موسم الحج الماضي



جاء التكريم في احتفالية أقيمت بمقر ديوان عام المحافظة، تقديرًا للجهود المبنية التي بذلها المكرمون في ترتيب وتنظيم رحلات الحج، مما أسهم في ظهور حجاج القليوبية بمظهر مشرف وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال أداء المناسك.

وأشاد محافظ القليوبية خلال كلمته بالدور الحيوي الذي لعبه المشرفون ومديرو الإدارات في إنجاح موسم الحج، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم وتقدير الكفاءات التي تساهم في خدمة المواطنين ورفع اسم المحافظة عاليًا. وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم رحلات الحج، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية.

وفي ختام الاحتفالية، تم توزيع شهادات التقدير على المكرمين، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين التزامهم بمواصلة بذل أقصى الجهود لخدمة أبناء المحافظة في كافة المجالات.

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