منطقة الإسماعيلية الأزهرية تستقبل لجنة قطاع المعاهد لمتابعة تجهيز بيت الشباب (صور)

استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، لجنة قطاع المعاهد الأزهرية المختصة بتجهيز بيت الشباب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

وضمت اللجنة كل من الدكتورة مروة محمد، مدير الإسكان وبيوت الشباب بقطاع المعاهد الأزهرية، وبهنسي فهمي، موجه الإدارة العامة للتغذية، المهندس محمد أبو القاسم، رئيس قسم الأثاث بمشيخة الأزهر الشريف، وطارق حامد إسماعيل، فني شئون هندسية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

بحث أخر تطورات تجهيز بيت الشباب

اجتمع الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية باللجنة لبحث آخر التطورات في تجهيز بيت الشباب.

أبرز أعضاء اللجنة

ثم قامت اللجنة بتفقد التجهيزات الجارية داخل بيت الشباب في الإسماعيلية بصحبة لجنة من المنطقة مكونة من: الدكتورة آمال عبد الرحمن، مدير إدارة التدريب، وعلي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب، وشيماء فرج، رئيس قسم التغذية، ومحمد الجداوي، موجه التربية الرياضية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

وخلال الجولة، اطلعت اللجنة على آخر التجهيزات الخاصة بالإقامة والتغذية والتأثيث والتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة، تمهيدًا لاستخدام بيت الشباب في استقبال الطلاب خلال الدورات التدريبية والأنشطة الطلابية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية بالاهتمام بالبنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة لأبناء الأزهر، مشيدًا بتعاون الإدارات المختلفة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

وقدم الشكر لجميع الإدارات التي أشرفت على إنهاء المبنى ليخرج بشكل مشرف يليق بالأزهر الشريف وبمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

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