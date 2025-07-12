السبت 12 يوليو 2025
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خارج الحدود

أردوغان: أغلقنا حقبة مؤسفة مع تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح

أردوغان،فيتو
أردوغان،فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده بدأت إغلاق حقبة مؤسفة مع بدء تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح.

وأضاف "أردوغان"، في خطاب من أنقرة: "حاربنا الإرهاب وتقربنا من الإخوة الأكراد وأريناهم أننا نريد مصلحة البلاد ومصلحتهم".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "التغيرات التي حدثت في سوريا والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب"، مقدِّرًا أن "تكلفة الإرهاب على تركيا خلال سنوات بلغت تريليوني دولار، والإرهاب أسفر عن مقتل 10 آلاف من أفراد أجهزتنا الأمنية و50 ألف مدني".

ومضى أردوغان قائلًا في معرض حديثه عن تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح: "47 عامًا من الإرهاب، وصلت إلى مرحلتها الأخيرة".

تسليم السلاح


جاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من بدء مقاتلي حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم قرب مدينة السليمانية في شمال العراق، في خطوة رمزية لكنها مهمة في الصراع الممتد منذ عقود بين تركيا والجماعة المحظورة.

وأحرق 30 مسلحًا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم عند مدخل كهف في شمال العراق أمس الجمعة، كخطوة رمزية نحو إنهاء تمرد مستمر منذ عقود ضد تركيا.

وكان حزب العمال الكردستاني، الذي خاض صراعًا داميًا مع الدولة التركية منذ عام 1984، قرر في مايو الماضي حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح بعد دعوة علنية من زعيمه المسجون منذ فترة طويلة في تركيا، عبد الله أوجلان.

تمرد دام عقودًا


بعد سلسلة من جهود السلام التي لم تكلل بالنجاح، يمكن أن تمهد المبادرة الجديدة الطريق أمام أنقرة لإنهاء التمرد الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتسبب في عبء اقتصادي ضخم وأثار توترًا اجتماعيًا، وأحدث انقسامات سياسية عميقة في تركيا وفي المنطقة.

وقال الحزب في مايو، بعد عقد مؤتمر في شمال العراق، إنه "قرر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح، على أن يتولى (عبد الله أوجلان) قيادة وإشراف التنفيذ العملي لهذه العملية".

ونتيجةً لذلك، أُنهيت رسميًا الأنشطة التي نُفذت تحت اسم حزب العمال الكردستاني، وقيّم المؤتمر أن نضال حزب العمال الكردستاني "أوصل القضية الكردية إلى نقطة الحل من خلال السياسات الديمقراطية، مُتممًا بذلك مهمته التاريخية".

أسس "أوجلان"، وهو تركي ينتمي إلى القومية الكردية، حزب العمال في جنوب شرق تركيا في عام 1978، وترتكز أيديولوجيته على "الماركسية اللينينية"، مع إظهار استعداد الحزب لاستخدام القوة ضد الأكراد الذين يتعاونون مع الحكومة التركية.

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