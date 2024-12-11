الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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سياسة

الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس الشيوخ

رئيس مجلس الشيوخ،
رئيس مجلس الشيوخ، فيتو

استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ رئيس مجلس الشيوخ، الذي يزور دولة الإمارات بدعوة كريمة من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

 

الشيخ محمد بن زايد

وأعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات، واصفًا إياها بأنها نموذج للتعاون العربي القائم على الأخوة الصادقة والمصالح المشتركة.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

من جانبه، نقل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سمو الشيخ محمد بن زايد، مشيدًا بما تمثله العلاقات بين البلدين من نموذج يحتذى به في التضامن والتكامل الإقليمي.

وأكد أن الدور المحوري الذي يقوم به قادة البلدين يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها من تحولات متسارعة.

 

سبل تعزيز التعاون المشترك

 

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز من فرص التنمية والازدهار في المستقبل.

 

وكان  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، توجه على رأس وفد برلماني رفيع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

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