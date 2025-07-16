جرفته المياه من 9 أيام، تفاصيل غرق مواطن سعودي في إندونيسيا

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في إندونيسيا، اليوم، إنها تتابع واقعة غرق المواطن أسعد هوساوي، بعد بلاغ من أسرته، وطلبهم تدخل السفارة في هذا الشأن.

السفارة السعودية في إندونيسيا تتابع غرق المواطن أسعد الهوساوي

وقالت السفارة السعودية، في بيان لها، إنها تلقت، أمس الثلاثاء، اتصالًا من ذوي المواطن "أسعد محمد علي الهوساوي" يفيدون فيه بتلقيهم خبرًا عن تعرض المواطن للغرق ويطلبون فيه تدخل السفارة.

وأضافت سفارة السعودية فى إندونيسيا أنه، وبناء على توجيهات وزارة الخارجية، تمت مباشرة الحالة بشكل فوري وإبلاغ الجهات المختصة الإندونيسية بالحادثة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية بشكل مستمر لتكثيف عمليات البحث للعثور على المواطن المفقود والتواصل مع ذويه لإطلاعهم على مستجدات عملية البحث والإنقاذ.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في جزيرة بالي الإندونيسية لليوم السابع على التوالي، في إطار محاولات العثور على أسعد الهوساوي، السائح السعودي المفقود، البالغ من العمر 29 عامًا، وذلك منذ 8 يوليو الجاري.

مرور 9 أيام على غرق السعودي أسعد الهوساوي في إندونيسيا

وحسب موقع "العربية نت" السعودي، بمرور 9 أيام على الواقعة، نقلت صحف إندونيسية رواية أخرى تشير إلى أن الشاب أسعد الهوساوي، عندما جرفته تيارات شاطئ "باتو بيليج" المائية، كان برفقة صديقه الذي نجا بدوره من مصير مشابه، وسارع فورًا بطلب المساعدة من رجال الإنقاذ المتواجدين على الشاطئ، لتبدأ حينها عمليات البحث الفوري باستخدام ألواح الإنقاذ، غير أن جهودهم لم تسفر عن أي نتائج، ما دفعهم لإبلاغ وكالة البحث والإنقاذ الرسمية في بالي.

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