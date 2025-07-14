قوات الإنقاذ تبحث عن جثمان شاب غرق في بحر شبين بالغربية

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، جهودها في البحث عن جثمان شخص غرق في مياه بحر شبين، وذلك في المنطقة الواقعة تجاه قرية شبرا ملكان التابعة لمركز المحلة الكبرى أثناء الاستحمام مع أصدقائه هربا من حرارة الجو.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد بغرق أحد الأشخاص أثناء تواجده مع أصدقائه للاستحمام.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتبين أن الغريق يُدعى أحمد أبو السعود سليمان البطل، ويبلغ من العمر 39 عامًا، ويُقيم في إحدى قرى مركز المحلة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أنه اختفى فجأة أثناء وجوده بجوار البحر، ولا تزال عمليات البحث عن جثمانه جارية حتى الآن.

ويتابع فريق من الأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية جهود البحث، وسط تواجد عدد من الأهالي وأقارب الضحية في موقع الحادث، الذين يعيشون حالة من القلق والترقب.

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