السبت 31 مايو 2025
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خارج الحدود

خلف 14 قتيلا، أول فيديو لحادث انهيار محجر في إندونيسيا

منطقة سيريبون
منطقة سيريبون

 أعلن مسؤولون في إندونيسيا اليوم السبت أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر انهيار محجر بإقليم جاوة الغربية الجمعة.

 

تفاصيل الحادث

 وحُصر أكثر من 24 شخصا على الأقل تحت الصخور إثر انهيار محجر جونونج كودا في منطقة سيريبون يوم الجمعة.

وانتشل رجال الإنقاذ 12 مصابا من تحت الصخور، و10 جثث خلال عملية بحث شاقة.

وأعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان أنه تم انتشال ثلاث جثث أخرى في وقت متأخر من مساء الجمعة، كما توفي عامل آخر في المستشفى، ليصل بذلك عدد القتلى إلى 14.

 

وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح خطيرة.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن ستة إلى ثمانية أشخاص لا يزالون محاصرين.

وأشار قائد الشرطة المحلية سومارني إلى أن سبب الانهيار لا يزال قيد التحقيق، مشيرا إلى أنه تم استجواب ستة أشخاص، من بينهم مالك المحجر.

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أندونيسيا جاوة الغربية منطقة سيريبون

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