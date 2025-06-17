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تصدير 44 ألف طن فوسفات إلى إندونيسيا، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
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 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 568 شاحنة و205 سيارات.

 

تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

 وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 307 شاحنات و180 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 48000 طن بضائع، 261 شاحنة و25 سيارة. 

كما يستعد  ميناء سفاجا  اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة والحرية 2 بينما تغادر السفينة XIE HAI UONG FENG  علي متنها 44000 طن فوسفات تصدير الي إندونيسيا والسفينة  PELAGOS EXPRESS.

 

فيما شهد الميناء  أمس استقبال  السفينة  PELAGOS EXPRESS وغادرت ثلاث سفن وهي القاهرة، عمان والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و115 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وكوين نفرتيتي. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3720 راكبا.
 

 

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