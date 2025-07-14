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حوادث

القضاء الإداري يتلقى 50 طعنا بالقاهرة والمحافظات على مرشحي انتخابات الشيوخ

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت المهلة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن فتح باب تلقي الطعون المقدمة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ عام ٢٠٢٥، بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وتم غلق الباب على الطعون .

ووصل إجمالي الطعون النهائية المقدمة حوالى ٥٠ طعنًا، ٢٥ بالقاهرة والجيزة، و٢٥ بالمحافظات، على أن يتم الفصل فيها بأحكام قضائية يُلزم تنفيذها، وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى فتصبح ملزمة للطرفين سواء المرشح أو الهيئة الوطنية للانتخابات.

المحكمة تنظر اليوم الفصل في الطعون بأحكام نهائية 

وتنظر اليوم الإثنين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، الطعون، على مدار يومين وتنتهي الأربعاء ، لتصدر حكمها الأول في الطعون، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي استندت إليها الأحكام الصادرة.

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