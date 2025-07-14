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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، شبح المال السياسى!.. تبرعات الأحزاب تحسم انتخابات «الشيوخ» مبكرًا

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
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تكشف فيتو في عددها الجديد عن دور المال في لعبة انتخابات مجلس الشيوخ، حيث هناك تسعيرة لكل حزب سياسي يدخل في هذه اللعبة، ورجال الأعمال يرفعون شعار «اللعب ع المضمون». 

 

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