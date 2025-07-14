فيتو تكشف في عددها الجديد، شبح المال السياسى!.. تبرعات الأحزاب تحسم انتخابات «الشيوخ» مبكرًا

تكشف فيتو في عددها الجديد عن دور المال في لعبة انتخابات مجلس الشيوخ، حيث هناك تسعيرة لكل حزب سياسي يدخل في هذه اللعبة، ورجال الأعمال يرفعون شعار «اللعب ع المضمون».

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